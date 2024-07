Cinven cede Arcaplanet alla tedesca Fressnapf e reinveste nel gruppo

(Teleborsa) -, società britannica di private equity, ha raggiunto un accordo che prevede l'dai fondi Cinven. Al contempo, in un'operazione separata, i, azienda con sede in Germania, fondata e guidata dall'azionista di maggioranza Torsten Toeller.dell'acquisizione non sono stati resi noti. Il completamento della transazione è soggetto alle approvazioni normative e di antitrust.Cinven ha rilevato una quota di maggioranza di Arcaplanet nel 2022 e, successivamente, ha(l'ex filiale italiana di Fressnapf), lasciando a Fressnapf una partecipazione di minoranza nella nuova entità risultante dall'aggregazione. La combinazione ha dato vita al Gruppo Arcaplanet, uno dei maggiori rivenditori omnichannel di prodotti per il pet care in Italia e in tutto il Sud Europa.A partire da marzo 2022, il Gruppo Arcaplanet ha visto crescere il numero dida circa 2.000 a circa 3.000, e si stima che ilnel 2024 supererà i 700 milioni di euro. In Italia il Gruppo continuerà a operare con l'attuale struttura e con il brand Arcaplanet.Negli ultimi 34 anni, sotto la direzione e la guida di Toeller, Fressnapf ha costruito un brand consolidato, molto amato e riconosciuto nel settore del pet care, con oltre 2.600 punti vendita specializzati in 14 Paesi. Si prevede che il gruppo,, genererà undi euro nel 2024."Arcaplanet ha rappresentato unnel settore Consumer per i fondi Cinven: individuato grazie al nostro focus sul mega-trend della Pet Humanisation, sviluppato grazie al nostro storico legame con Torsten e Fressnapf e concretizzato attraverso il supporto offerto a Nicolò Galante e al team di Arcaplanet nell'implementazione del nostro piano di value creation", ha commentato, partner e responsabile dei team di Cinven per i settori Consumer e Financial Services."La nostra, maturata tramite gli investimenti dei fondi Cinven, quali PPF e Arcaplanet, ci consente di essere un partner a valore aggiunto per uno degli imprenditori tedeschi di maggior successo nel settore retail, consentendogli di concretizzare la sua vision e gli obiettivi che intende raggiungere con Fressnapf", ha aggiunto.