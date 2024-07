Il Premio PIMBY valorizza le eccellenze italiane attive nella sostenibilità

il Direttore Generale di POSTE ITALIANE Giuseppe Lasco per il "Progetto Polis" , con cui si promuove la coesione economica, sociale e territoriale nei piccoli centri urbani;

per il , con cui si promuove la coesione economica, sociale e territoriale nei piccoli centri urbani; l'Amministratore Delegato di Italgas Paolo Gallo per il "Progetto Cantieri Green" che definiscono un approccio circolare all'utilizzo dei materiali anziché consumare nuove risorse;

per il che definiscono un approccio circolare all'utilizzo dei materiali anziché consumare nuove risorse; il Presidente di A2A Ambiente Fulvio Roncari per l’innovativo impianto di trattamento dei fumi del Termoutilizzatore di Brescia ;

Ambiente per l’innovativo impianto di ; Luca Dal Fabbro, Presidente di IREN SpA per il "Progetto The Heat Garden", un nuovo sistema di accumulo del calore a servizio della rete metropolitana di teleriscaldamento il cui impianto ospita nel quartiere San Salvario di Torino terrazzi e giardini pensili e quasi 11mila piante e alberi.

(Teleborsa) -, acronimo inglese che sta per(letteralmente "non nel mio cortile"), rappresenta l'opposizione da parte di una comunità locale all'installazione o alla realizzazione dialla comunità,per il proprio territorio.Al contrario il, nato per volere dicon il patrocinio dell', è un'iniziativa che contribuisce a, premiando quelle iniziative virtuose in grado di generare valore e occupazione nelle comunità ed al contempo contribuiscono a creare una società più sostenibile."Il Premioriconosce e valorizza le opportunità offerte dalla realizzazione di opere di pubblica utilità in contrasto con la sindrome NIMBY (Not In My Back Yard), sfidando le convinzioni spesso pregiudizievoli che rallentano o ostacolano la cultura del "fare" nel nostro Paese: una cultura che metta in risalto l'ingegno e la creatività italiana, capace di generare valore e occupazione nelle comunità in cui si insedia”, ha commentato il Presidente Assoambienteal termine della cerimonia di consegna.spaziano all'interno dilegate alle infrastrutture strategiche ed agli impianti industriali che contribuiscono alla transizione ecologica, ma anche al dialogo con i cittadini ed alla divulgazione scientifica. Tra i premiati più importanti di questa Edizione si segnalano: