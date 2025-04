Debole il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con la fiducia degli investitori che continua a deteriorarsi per l'incertezza dovuta alla nuova guerra commerciale di Donald Trump. In serata atteso un intervento del numero uno della Fed Jerome Powell.Sul fronte macroeconomico le, secondo quanto comunicato dallo U.S. Census Bureau, in marzo sono cresciute del 4,6% annuo, contro il 3,5% della lettura finale di febbraio (4,2% in gennaio). Su base mensile le vendite al dettaglio sono invece salite dell'1,4% contro lo 0,2% precedente (1,2% il declino di gennaio) e il rialzo dell'1,2% del consensus. La Federal Reserve ha comunicato che a marzo l'indice dellaha fatto segnare variazioni pari a -0,3% rispetto al mese precedente (consensus -0,2%) e +1,3% su base annua dopo quelle pari a +0,7% m/m e +1,4% a/a di febbraio. Il tasso di utilizzo della capacità produttiva si è attestato al 77,8% (consensus 78,0%) dopo il 78,2% di febbraio.Tra gli indici statunitensi, illima lo 0,65%; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 5.326 punti. Depresso il(-2,13%); con analoga direzione, in netto peggioramento l'(-1,77%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-3,27%),(-1,48%) e(-1,39%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,60%),(+1,70%),(+1,19%) e(+0,83%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,29%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,20%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,39%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,37%.Tra i(+4,21%),(+1,18%),(+0,98%) e(+0,90%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,82%.Scende, con un ribasso del 7,27%.Crolla, con una flessione del 5,52%.