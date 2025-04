UniCredit: Trump 2.0 è la peggiore performance dell'S&P 500 dalla presidenza Carter

UniCredit

(Teleborsa) - La scorsa settimana, i prezzi delle azioni sono crollati a livello globale in seguito a quello che Trump ha definito il "liberation day" dell'America, facendo sì che nessuno degli ultimi 13 presidenti degli Stati Uniti è stato associato a peggiori performance del mercato azionario durante le prime settimane del loro mandato, fa notare un report diScendendo nei dettagli, l'scorso. I dazi reciproci annunciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump il 2 aprile sono stati più aggressivi di quanto il mercato si aspettasse e rischiano di compromettere non solo le relazioni commerciali bilaterali, ma anche il funzionamento delle catene del valore globali. Dalla seconda guerra mondiale, ci sono stati soloin due giorni, e hanno coinciso con tre episodi consequenziali per i mercati finanziari:"Anche se l'attuale crollo del mercato azionario non è stato il peggiore della storia, la performance complessiva dell'S&P 500 dal secondo giorno di insediamento di Trump è la(su un orizzonte temporale di 53 sessioni di negoziazione) - si legge nel rapporto firmato dall'economista Edoardo Campanella - Il mercato azionario statunitense ha registrato una performance altrettanto scarsa (ma leggermente migliore) solo nelle prime settimane della presidenza di George W. Bush nel 2001, che ha ereditato il crollo delle dotcom, che ha scatenato la recessione del 2001. Nel caso di Trump 2.0, invece, il danno è stato puramente autoinflitto. Finora, la performance del mercato azionario è stata molto peggiore di quella sperimentata da Trump durante il suo primo mandato, quando i prezzi delle azioni sono aumentati. Delle ultime 12 presidenze, quelle di Barack Obama (durante entrambi i suoi mandati) e di Joe Biden hanno registrato la migliore performance del mercato azionario durante le prime settimane dei loro mandati".UniCredit fa notare che il cosiddetto(aumento dei prezzi delle azioni, impennata dei rendimenti obbligazionari e rafforzamento del dollaro) si basava sul presupposto che Trump 2.0 sarebbe stata una presidenza favorevole alle imprese, caratterizzata da deregulation, tagli alle tasse e sostegno al settore tecnologico. Tuttavia, l'ossessione di Trump per i deficit commerciali e il suo abuso delle tariffe come strumenti di negoziazione hanno infranto queste speranze."In futuro, le tariffe "occhio per occhio" aumenteranno l'incertezza economica e quindi la volatilità del mercato, anche se è giusto supporre che i governi cercheranno di negoziare con l'amministrazione Trump e che le tariffe probabilmente diminuiranno un po' - viene sottolineato - Tuttavia, il danno alla credibilità degli Stati Uniti che si è verificato di conseguenza non sarà completamente riparato. Anche prima che Trump aprisse questo nuovo fronte nella guerra commerciale, le politiche irregolari di Washington e gli audaci annunci politici dell'Europa avevano".