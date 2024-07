Compagnia dei Caraibi, KT&Partners alza target price e conferma Hold

Compagnia dei Caraibi

Brown Forman

(Teleborsa) - KT&Partners ha confermato laa "" e incrementato il(adai precedenti 1 euro) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium. La revisione del giudizio è arrivata dopo gli sviluppi sul fronte Elephant Gin e la pubblicazione dei risultati 2023 , in attesa di ulteriori sviluppi e annunci di nuovi brand da aggiungere al portafoglio distributivo.Gli analisti prevedono che isaranno pari a 55,6 milioni di euro nel FY24 (+5,3% YoY), leggermente al di sopra della precedente stima di 54,3 ??milioni di euro. Il nuovo CAGR 2023-26E è negativo del 5,9% (in precedenza -6,8%), con la fine della distribuzione dei marchi(circa 45% FY23 CdC Revenues) parzialmente compensata dall'aggiunta di nuovi marchi nel portafoglio di distribuzione. Prevedono che i ricavi totali raggiungano 49 milioni di euro nel FY27.Dopo una contrazione nel FY24 (43% di margine lordo) e un livello ancora contenuto nel FY25 (44%), stimano che iraggiungano il 47% nel FY27, abbandonando la distribuzione dei marchi di BF (commissioni di distribuzione inferiori) ed espandendo i brand proprietari. Si aspettano anche una riduzione (rispetto al fatturato) delleper il personale, dei costi di marketing e delle commissioni. Inoltre, si aspettano che le società controllate in Spagna, Germania e Stati Uniti raggiungano il breakeven dell'EBITDA nell'anno fiscale 2025. Ora modellano unpari a 1,9 milioni di euro nel FY24 con un margine del 3,5% (rispetto alla stima precedente di 1,5 milioni di euro con un margine del 2,8%), raggiungendo 6 milioni di euro entro il FY27 (margine del 12,3%).Prevediamo unaFY24 pari a 12,8 milioni di euro (10,3 milioni di euro di debito netto nel FY23), con 3 milioni di euro di nuove obbligazioni convertibili emesse entro la fine dell'anno. Si prevede quindi che la PFN migliori gradualmente fino a 2 milioni di euro entro il FY27, principalmente grazie alla riduzione deldi circa 2 milioni di euro all'anno in media.