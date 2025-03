FAE Technology perfeziona acquisizione di MAS Elettronica per mini-corrispettivo

FAE Technology

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel design e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, ha. L'operazione era stata annunciata il mese scorso Con sede a Rubano (Padova), MAS Elettronica è una società tecnologica fondata nel 2008 che opera nel settore dell'elettronica, specializzata nello sviluppo di soluzioni embedded proprietarie e di architetture ARM (Advanced RISC Machine) per il mercato industriale. Tramite l'operazione, FAE Technologyper lo sviluppo di soluzioni elettroniche innovative e amplia l'offerta di prodotti basata su soluzioni proprietarie."Sonoinsieme a MAS Elettronica - ha commentato l'- Una realtà di riferimento nella ricerca, design e ingegnerizzazione di soluzioni elettroniche, che ci darà modo di ampliare ulteriormente lo spettro applicativo in ambito tecnologico e di rafforzare il know how specifico del Gruppo a livello ingegneristico. L'integrazione di MAS Elettronica, che coincide con la, ci permette di consolidare la presenza del Gruppo sul territorio nazionale, e contribuisce al percorso di crescita di FAE Technology come nuovo punto di riferimento nel panorama Tech nazionale e non solo".Il closing è avvenuto a fronte del pagamento alla controparte di un. Al 31 dicembre 2023, MAS Elettronica ha realizzato ricavi totali pari a circa 1,35 milioni di euro e un Ebitda di circa 0,03 milioni di euro.