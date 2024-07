Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione attorno ai massimi raggiunto, dopo che il discorso del Presidente della Fed Jerome Powell al Congresso ha rafforzato l'attesa di un possibile taglio dei tassi da settembre. Chiude sui livelli della vigilia ilche si ferma a 39.292 punti; sulla stessa linea l', che archivia la seduta a 5.577 punti. Pressoché invariato il(+0,07%); poco mosso l'(+0,19%).(+0,65%) e(+0,43%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,02%),(-0,94%) e(-0,45%).Al top tra i(+1,78%),(+1,72%),(+1,44%) e(+1,41%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,37%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,92%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,44%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,4%.Al top tra i, si posizionano(+5,38%),(+3,75%),(+3,31%) e(+2,53%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,36%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,69%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,73%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,52%.