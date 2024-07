Citi, multa per 136 milioni di dollari da autorità di regolamentazione statunitensi

Citigroup

(Teleborsa) - Le autorità di vigilanza bancaria statunitensi hanno, colosso bancario a stelle e strisce, per unper aver compiuto "progressi insufficienti" nel risolvere i problemi di gestione dei dati individuati nel 2020 e hanno richiesto alla banca di dimostrare di aver investito risorse sufficienti in tali sforzi.In primis, laha multato Citigroup diper aver violato le misure coercitive del Board per il 2020. "Citigroup ha compiuto progressi insufficienti nel risolvere i problemi relativi alla gestione della qualità dei dati e non è riuscita a implementare controlli compensativi per gestire il rischio in corso - si legge in una nota - Il Consiglio continua a monitorare le azioni di Citigroup per conformarsi all'azione del 2020, che rimane in vigore.Inoltre, l'ha pubblicato un emendamento al suo ordine di cessazione e desistenza del 7 ottobre 2020 contro Citibank relativo a carenze nella gestione del rischio a livello aziendale e nella gestione del rischio di conformità , governance dei dati e controlli interni."La modifica si basa sull'incapacità della banca di raggiungere i traguardi di bonifica e di compiere progressi sufficienti e sostenibili verso la conformità con l'ordinanza del 2020 - si legge in una nota - La decisione è stata emessa per garantire che Citibank dia priorità al lavoro di bonifica, anche attraverso l'assegnazione di risorse sufficienti". La sanzione pecuniaria di OCC vale"Citibank deve affrontare la sua trasformazione e affrontare pienamente in modo tempestivo le sue- ha affermato Michael J. Hsu, Acting Comptroller of the Currency - Sebbene il consiglio di amministrazione e il management della banca abbiano compiuto progressi significativi nel complesso, compresa l'adozione delle misure necessarie per semplificare la banca, permangono alcune debolezze persistenti, in particolare per quanto riguarda i dati".