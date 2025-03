RCS, nel 2024 l'utile sale a 62 milioni. Dividendo 0,07 euro

RCS

(Teleborsa) - Iconsolidati nel 2024 del Grupposi attestano a 819,2 milioni (828 milioni nel 2023). I ricavi digitali rappresentano circa il 26,7% dei ricavi complessivi.L’ EBITDA del 2024 è positivo per 148 milioni, in miglioramento di 11,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2023 (pari a 136,2 milioni). Tutte le aree di attività hanno registrato un miglioramento dei margini. Gli oneri e proventi non ricorrenti netti sono negativi per 1,2 milioni (negativi per 0,4 milioni nel 2023). L’EBITDA ante oneri non ricorrenti è positivo per 149,2 milioni, in miglioramento di 12,6 milioni rispetto all’esercizio 2023 (136,6 milioni).Il(EBIT) è positivo per 92,6 milioni e si confronta con il risultato operativo positivo di 81,2 milioni del 2023. Il miglioramento riflette sostanzialmente la dinamica positiva dell’EBITDA sopra riportata in quanto la crescita degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali, conseguenti agli investimenti nello sviluppo delle attività digitali, è compensata dalla riduzione degli ammortamenti dei diritti d’uso dei bene in leasing.Ilal 31 dicembre 2024 è positivo per 62 milioni ed evidenzia un miglioramento di 5 milioni (57 milioni al 31 dicembre 2023).Al 31 dicembre 2024, laè positiva per 7,8 milioni, in miglioramento di 31,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2023 (quando l’indebitamento finanziario netto era pari a 23,4 milioni). Il miglioramento è principalmente determinato dall’apporto positivo della gestione tipica, compensato parzialmente dagli esborsi per la distribuzione dei dividendi, per circa 36,3 milioni, e per gli investimenti tecnici e oneri non ricorrenti per complessivi circa 25,5 milioni.complessivo, che comprende anche i debiti finanziari per leasing ex IFRS 16 (principalmente locazioni di immobili), per complessivi 135 milioni al 31 dicembre 2024 (128 milioni al 31 dicembre 2023), ammonta a 127,2 milioni (151,4 milioni al 31 dicembre 2023)."In considerazione delle azioni già messe in atto e di quelle previste, in assenza di un peggioramento delle conseguenze riconducibili agli sviluppi della situazione in Ucraina e in Medioriente, e/o all’introduzione di dazi o limiti ai commerci internazionali", il Gruppo ritiene che "sia possibile porsi l'obiettivo di conseguire nel 2025 margini (EBITDA) fortemente positivi, almeno in linea con quelli realizzati nel 2024 e di proseguire con un'ulteriore generazione di cassa dalla gestione operativa. L'evoluzione dei conflitti in corso e della situazione generale dell'economia e dei settori di riferimento potrebbe tuttavia condizionare il pieno raggiungimento di questi obiettivi".Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato anche di proporre all’Assemblea una distribuzione dial lordo delle ritenute di legge, con stacco della(cedola n.7) il 19 maggio 2025, valuta 21 maggio 2025 (record date 20 maggio 2025).Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria in unica convocazione per l’8 maggio 2025.