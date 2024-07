Redfish, l'AD Andrea Rossotti acquista azioni per ribadire fiducia

RedFish LongTerm Capital

(Teleborsa) -, amministratore delegato e co-fondatore di, holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in investimenti in piccole e medie imprese ad elevato potenziale, haal prezzo medio pari a 1,205 euro tra l'1 e il 10 luglio, per un controvalore pari a 21.690 euro, a conferma della fiducia che ripone nella società e nel suo potenziale di sviluppo."RedFish LongTerm Capital rappresenta il partner ideale per le imprese italiane che vogliono distinguersi per crescita sostenibile, ricerca e innovazione e posizionamento competitivo - ha detto Rossotti - Si profila come un socio paziente, operativo, orientato alla creazione di valore nel lungo periodo. Elementi che richiedono tempo per la loro implementazione ma che stanno dando già ottimi risultati alle nostre partecipate. In questo primo anno trascorso dalla nostra IPO su EGM abbiamo riscontrato un, operatori istituzionali europei che guardano, incuriositi, alla nostra realtà come ad una finestra sul mondo delle Small e Mid cap italiane, tessuto produttivo resiliente e dal potenziale di sviluppo enorme rispetto ad altre tipologie di investimento, ma oggi decisamente sottovalutato"."Con questa operazione, in veste di amministratore delegato, voglio dare un chiaro segnale di fiducia, consapevole dei solidi fondamentali che contraddistinguono le nostre partecipate e della capacità che caratterizza RedFish di saper cogliere opportunità di investimento valide e dalle prospettive rassicuranti - ha aggiunto - Tutto questo ad oggiRedFish su EGM, ancora sottovalutato. Siamo certi che con i risultati che emergeranno nel medio periodo e le operazioni di investimento che andremo a effettuare in settori dove non siamo ancora presenti, potrà esserci una maggiore presa di coscienza del nostro potenziale e del valore creato in questi anni".