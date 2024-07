Ue, Ursula bis non è più così scontato: ecco perchè

(Teleborsa) -in scia al moltiplicarsi di riserve e, in particolare, paletti sulle alleanze."Non votarla getterebbe, avvertono dal Ppe. Ma, tra gli stessi Popolari, restano divergenze. Ad esempio, sul ruolo dei Verdi, che spingono per entrare stabilmente in maggioranza, incontrando resistenze proprio nel partito cheLa presidente dell'esecutivo UeEntrambi hanno sottolineato che un'alleanza con i Conservatori e Riformisti va esclusa nella maniera più assoluta. A entrambi von der Leyen ha assicurato che non ci sarà alcuna "cooperazione strutturale" con Ecr. E' la strategia con la quale la Spiztenkandidat tenta di portare a: prendendo i voti di una parte dei Conservatori ma provando a mantenere compatta la piattaforma filo-Ue che include Renew e Socialisti. E, allo stesso tempo, incassando anche il sì dei 53 eletti Verdi.Riflettori puntati, a questo punto, sul discorso programmatico che von der Leyen dovrà fare a Strasburgo.