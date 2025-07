Dazi, Orsini: 10% non cosi fantastico per economia italiana

(Teleborsa) - "La lettera di Trump se fosse quella ottimale è dazi a zero e quindi sarebbe perfetta". Così il presidente di Confindustriaa margine dell'assemblea pubblica dell'Unione Industriali di Napoli, risponde a una domanda di un giornalista sulla lettera che Trump invierà all'Unione Europea sui dazi. "Poi è ovvio che noi stiamo dicendo negoziamo, - continua - come abbiamo detto più volte abbiamo diversi capitoli per cui negoziare: uno è l'energia e il gas, l'altro è l'acquisto della difesa che l'Europa sta facendo verso gli Stati Uniti. Un 80% di acquisto, più abbiamo le big tech che è un altro tema di negoziato. È ovvio che speriamo che sia a zero, o il più basso possibile, però non dobbiamo mai scordarci dell'effetto cambio, perché oggi l'effetto cambio oscilla tra il 10 e il 14 per cento, quindi con una media del 12-13 per cento, che aggiunto al 10 per cento fa 23". "Per alcuni settori è possibile reggere l'impatto, per altri no, come abbiamo detto ieri al presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen. Abbiamo riportato attenzioneconclude Orsini, ammonisce Orsini sottolineando che "la parola d'ordine, purtroppo, è incertezza. Qualcuno mi dice se sono contento che i dazi sono al 10%.. "Abbiamo incontrato ieri la presidente della Commissione europea e le abbiamo ricordato che, per alcuni settori, bisognerà pensare a delle compensazioni, e lo abbiamo ricordato anche alla presidente del consiglio Giorgia Meloni perché - ha proseguito - nel caso in cui alcuni settori dovranno incrementare del 20-22%, non è così scontato che riusciamo a mantenere quella quota di mercato". "Non si può ragionare in modo semplicistico. Attenzione: il 10% non è cosi fantastico per l'economia italiana e poi, a quel punto, è giusto pure guardarsi attorno perché non ci sono solo gli Stati Uniti che sono un nostro partner storico. Certo che se poi l'alternativa è la Cina, dove il saldo è negativo, conviene concentrarsi sui Paesi a saldo positivo", ha concluso OrsiniSiamo i più grandi sostenitori del nucleare, l'abbiamo detto dal primo giorno.che quella è l'unica via di salvaguardia nazionale per il nostro sistema produttivo ma anche familiare". "Se vogliamo che il nucleare prenda piede serve sensibilizzare l'opinione pubblica e che la politica tutta unita sia verso quella via. Non ci può essere distinguo politica su una questione di salvaguardia nazionale, altrimenti diventa ideologia. Serve sensibilizzare i partiti e dire a quelli che si sono opposti a questa tecnologia che opporsi è un errore", ha poi aggiunto il numero uno degli Industriali. Orsini ha poi concluso: "Stiamo andando in blackout in alcune città del Nord per l'utilizzo dei condizionatori, poi ci attacchiamo anche le auto elettriche e i data center. Come facciamo?"."Mi auguro innanzitutto che laperché purtroppo da quello che stiamo vedendo non è così. È ovvio che serve ripristinare la normalità in quel Paese perché credo che vengano prima le persone e poi gli accordi economici", conclude Orsini.