CONSOB e Università Cattolica, nuovo Osservatorio PMI - Mercato dei capitali

(Teleborsa) -hanno lanciato il nuovo, un'iniziativa che si propone di diventare un punto di riferimento su base nazionale per l'analisi delle condizioni di accesso e di permanenza sul mercato dei capitali da parte delle piccole e medie imprese (PMI) italiane.L'Osservatorio si concentrerà tra l'altro - si legge in una nota - sulle dinamiche connesse allafinanziaria, sull'uso di risorse sostenibili e sull'adozione di tecnologie digitali. Studierà, inoltre, iche influenzano i percorsi di crescita e sviluppo delle PMI.Ildel Progetto è Federico Rajola, Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale e direttore di Cetif - Centro di Ricerca su Tecnologie, Innovazione e servizi Finanziari dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, affiancato per la CONSOB da Paola Deriu, Responsabile della Divisione Studi, e da Daniela Costa, Consigliere dell'Ufficio Studi Economici e per Cetif da Chiara Frigerio, Professore Associato di Organizzazione Aziendale e Segretario Generale di Cetif.Ai fini dell'Osservatorio sono state attivateper giovani ricercatori, in Management e Innovazione, finanziate dalla CONSOB, sui temi dei modelli innovativi con riferimento alla finanza ed all'organizzazione aziendale delle PMI."Questa collaborazione con CONSOB - ha commentato il Professor Rajola - fornisce una prospettiva di analisi del tutto nuova tesa ad approfondire la conoscenza delle dinamiche di sviluppo delle PMI con riferimento al mercato dei capitali e alla diffusione dei processi di innovazione organizzativi e digitali. L'Osservatorio".