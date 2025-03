Credem, lo sport come esperienza formativa al centro della sesta edizione del concorso "Opera Prima"

Gruppo Credem

(Teleborsa) - L’, il progetto sull’informazione consapevole del- Alta Scuola in media, comunicazione e spettacolo dell’, conferma il suo impegno a favore dell’accrescimento dellasostenendo la categoria dedicata agli studenti universitari all’interno diil concorso dipromosso dall’Istituto Toniolo (ente fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore) e dall’Associazione Amore per il Sapere e rivolto agli studenti di tutta Italia.Lanciato nel 2019, Opera Prima mira a valorizzare il talento dei giovani e a stimolare la riflessione su temi di grande impatto sociale. L’edizione 2024/2025, intitolata “”, invita gli studenti a ragionare sull’importanza sport come esperienza educativa e di formazione personale. In particolare, gli studenti delle scuole di primo e secondo grado potranno partecipare all’iniziativa scegliendo di scrivere un racconto, ideare un soggetto per un film o una serie TV o creare un podcast, mentre gli studenti universitari dovranno redigere un articolo.Grazie alla collaborazione tra l’Istituto Toniolo e l’Osservatorio Opinion Leader 4 Future, per il secondo anno consecutivo prende il via la categoria riservata aglidi tutta Italia con l’obiettivo di promuovere i valori dello sport come l’impegno, la dedizione e lo spirito di squadra, trasformandoli in un’esperienza educativa che contribuisca alla crescita personale e professionale degli studenti.Più in dettaglio, agli studenti universitari è richiesto di scrivere un articolo di giornale, entro e non oltre il 30 aprile 2025, che racconti un evento sportivo del passato o del presente capace di esprimere al meglio gli insegnamenti dello sport. Lo scopo è soffermarsi sui personaggi e le loro emozioni, sulla partecipazione del pubblico e sugli eventuali risvolti anche a livello territoriale e sociale per far emergere con chiarezza i motivi per cui tale evento dovrebbe essere valorizzato come emblema dei valori della disciplina sportiva.Terminata la, la giuria composta da Mariagrazia Fanchi (direttrice Almed - Università Cattolica), Paola Abbiezzi (docente e direttrice didattica Master Comunicare lo Sport, Università Cattolica), Chiara Giaccardi (docente ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi – Università Cattolica) e Marco Lombardi (direttore della Scuola di Giornalismo – Università Cattolica), valuterà gli elaborati per selezionare i due articoli migliori che saranno premiati con unorganizzato da Almed (Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo) e la partecipazione ad alcuni incontri all’interno delLaavrà luogo il 20 maggio alle ore 15:30 presso la sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano in Largo Agostino Gemelli, 1. All’evento sono invitati gli studenti e i docenti delle scuole e delle università partecipanti e potrà essere seguito anche in diretta streaming per consentirne la fruizione a chi non potrà seguirlo in presenza. Ad ogni studente verrà consegnato l’attestato di partecipazione. L’iniziativa è aperta alle studentesse e agli studenti universitari di tutta Italia e la partecipazione è gratuita."Non è un caso che una delle espressioni più usate nella vita di tutti i giorni sia “lavoro di squadra”. Dietro questa espressione di derivazione sportiva c’è una sintesi di valori molto importanti come il rispetto reciproco, l’aiutarsi l’un l’altro e collaborare per raggiungere obiettivi comuni", ha dichiarato, responsabile corporate governance e relazioni esterne di Credem. "Lo sport rappresenta una delle attività umane più edificanti e capaci di promuovere una società migliore e inclusiva. Per questo motivo siamo felici di sostenere ilconcorso Opera Prima attraverso l’Osservatorio Opinion Leader 4 Future per favorire un confronto su valori sani e rilevanti per la formazione e lo sviluppo delle nuove generazioni", ha concluso Ianesi."L’Istituto Toniolo è da sempre attento al mondo della scuola e dell’educazione”, sostiene, segretario generale dell’Istituto Giuseppe Toniolo. “Da anni promuove iniziative di formazione e orientamento per gli studenti e gli insegnanti. Il concorso di scrittura creativa Opera Prima ha una forte valenza formativa, in quanto propone ai partecipanti un percorso di educazione alla lettura e alla scrittura anche in chiave orientativa, attraverso webinar e incontri con esperti del settore e scrittori. Attraverso la partecipazione al concorso, gli studenti possono sviluppare abilità e competenze di scrittura in forme espressive diverse. L’attività viene riconosciuta da diversi istituti scolastici come Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO). Anche i premi hanno valore formativo con la proposta di laboratori e residenze d’autore nel contesto di festival letterari e cinematografici (Lecco Film Fest, Pordenonelegge). Il Concorso Opera Prima si è distinto nelle sue edizioni aiutando l'attività didattica dei docenti anche attraverso la formazione e favorendo la libera espressione dei giovani partecipanti", conclude Fusi.