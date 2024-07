Farmacosmo concentra le attività di logistica in una nuova società

Farmacosmo

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, ha approvato un'operazione di riorganizzazione infragruppo avente ad oggetto laa responsabilità limitata interamente partecipata da Farmacosmo, denominata "" e il successivo conferimento del ramo d'azienda "Logistics", relativo all'attività di logistica attualmente svolta da Farmacosmo.È stato designatoqualedi NewCo. Attualmente, Marco Di Fiore ricopre in Farmacosmo, il ruolo di Head of Trading and Logistics e ha maturato un'esperienza decennale nell'universo Farmacosmo con particolare riguardo alla gestione delle attività di logistica nonché alla gestione dei magazzini e della merce.L'operazione si inserisce nelFarmacosmo, che ha visto passare il peso del canale retail dal 44% alla data della quotazione al 70% a fine 2023, si legge in una nota. In particolare, il razionale strategico dell'operazione è da individuarsi nell'opportunità di creare un hub logistico profondamente specializzato a servizio del Gruppo, considerando altresì la crescita del canale retail."Siamo molto lieti di annunciare l'inizio di questa importante riorganizzazione strategica - ha commentato il- Un'operazione, che conferma la direzione precisa del nostro operato e il costante focus verso la creazione dell'eccellenza. Il conferimento del ramo Logistics agevolerà ulteriormente il Gruppo a focalizzarsi sulle priorità strategiche e di business grazie al consolidamento delle aree principali di Logistics, Intelligence e Node, riconoscendole come struttura portante per sostenere una forte spinta alla crescita sostenibile di tutto il Gruppo, permettendo, inoltre, l'ottenimento di, la cui stima a regime è superiore a 140 mila euro l'anno. Garantiremo un processo lineare, dando a tutti gli stakeholders una seria continuità del business, delle attività strategiche, nonché di tutte le operations".