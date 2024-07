Reddit in rosso al Nyse dopo taglio giudizio a Hold

Reddit

(Teleborsa) - Seduta no per, che passa di mano in ribasso del 6,71% in scia al giudizio negativo di Loop Capital, che ha tagliato la raccomandazione a Hold da Buy e mantenuto un prezzo obiettivo di 75 dollari."Le azioni di RDDT sono attualmente valutate dieci volte la nostra stima sul fatturato per l'anno 2025 e si stanno avvicinando al nostro prezzo obiettivo di 75 dollari", afferma la società di investimento, secondo cui questa sopravalutazione è rischiosa a livello finanziario rispetto ai competitors.Da quando la società è stata quotata in borsa, lo scorso mese di marzo, il prezzo delle sue azioni è aumentato di oltre il 34% e questo ha portato ad una valutazione dei ricavi significativamente superiore a quella dei suoi concorrenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 70,15 USD e primo supporto individuato a 66,55. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 73,75.