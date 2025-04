Wall Street annulla rialzi del 4% e passa in rosso con conferma di dazi alla Cina

Dow Jones

(Teleborsa) - Dopo un ottimo avvio di seduta e un rally che aveva fatto toccare a S&P 500 e Nasdaq dei rialzi di oltre il 4%,, dopo che laalle 12:01 ET di mercoledì. Lunedì il presidente Trump aveva minacciato di aumentare del 50% le tariffe esistenti sulla Cina a meno che Pechino non abbandonasse i suoi dazi di ritorsione sui beni statunitensi entro martedì, ma Pechino ha confermato che non avrebbe eliminato i suoi dazi di ritorsione del 34%.Intanto,avrebbetariffario nel fine settimana, secondo quanto scritta dal Washington Post. L'articolo del quotidiano statunitense è arrivato dopo che Musk ha continuato il suo scontro online con il consigliere commerciale di Trump, Peter Navarro, che è un ardente sostenitore delle tariffe. "Navarro è davvero un idiota. Ciò che dice qui è palesemente falso", ha scritto Musk su X.Guardando aidi Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 38.002 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite l', che retrocede a 5.042 punti. In lieve ribasso il(-0,33%); sulla stessa linea, in frazionale calo l'(-0,29%).In buona evidenza nell'S&P 500 il. Nel listino, i settori(-2,17%),(-1,71%) e(-0,92%) sono tra i più venduti.Tra i(+5,55%),(+2,83%),(+2,67%) e(+1,93%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,05%. Crolla, con una flessione del 3,83%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,30%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,76%.(+4,20%),(+3,55%),(+3,21%) e(+3,13%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,98%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,89%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,08%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,83%.