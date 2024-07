Richemont, vendite 2° trimestre in aumento dell'1% a tassi di cambio costanti

Richemont

(Teleborsa) -, colosso svizzero del lusso, ha chiuso ilcona tassi di cambio costanti in aumento dell'1% a 5,3 miliardi di euro (in calo dell'1% a tassi di cambio effettivi), dopo essere cresciute del 19% nello stesso periodo dell'anno precedente, "dimostrando la resilienza del Gruppo in un contesto macroeconomico e geopolitico ancora incerto", si legge in una nota.Tutte le regioni hanno registrato una crescita, ad eccezione dell', dove le vendite sono diminuite del 18%, poiché l'aumento delle vendite in Corea del Sud e Malesia ha mitigato solo parzialmente un calo del 27% inmessi insieme. Il calo riflette sia il basso livello di fiducia dei consumatori sia i forti dati comparativi che vanno dalla crescita a due cifre nel continente a tre cifre a Hong Kong e Macao rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Richemont ha segnalato una crescita mid-single digit nelle Maison die nell'area di business "Altro" del Gruppo (che comprende le Maison di moda e accessori del Gruppo) che compensa il calo delle vendite presso glispecializzati, colpiti dalla forte esposizione all'Asia Pacifico., presentato come "discontinued operations", ha registrato una riduzione delle vendite del 15%, sia a tassi di cambio costanti che effettivi.