Misitano & Stracuzzi, utile 2024 sale a 8,9 milioni. Dividendo di 0,1131 euro

Misitano & Stracuzzi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle essenze agrumarie, ha chiuso ilconpari a 72,8 milioni di euro, con un incremento pari al 23,4% rispetto a 59 milioni dell'esercizio precedente, trainato da una forte crescita dei volumi. L'ha raggiunto 15,6 milioni di euro (EBITDA margin pari a 21,4%), in crescita per il 19,7% (EBITDA margin 2023 pari a 22,1%). Ildi Gruppo è pari a 8,9 milioni di euro, in crescita del 26%.La(debito netto) è risultata pari a 19,5 milioni di euro, rispetto a 25,2 milioni al primo semestre 2024 e a 15,1 milioni al 31 dicembre 2023, sia per gli investimenti nei due nuovi stabilimenti produttivi, che per la variazione del capitale circolante e per la distribuzione del dividendo."Siamo davvero soddisfatti di annunciare questi ottimi risultati, a termine di un anno (memorabile per noi) che rimarrà nella storia della nostra società grazie alla quotazione in Borsa - ha commentato l'- Stiamo continuando a crescere, anche a livello di visibilità, e ciò ci infonde un forte ottimismo per le prospettive di medio-lungo termine. gli aromi naturali, infatti, sono sempre di più scelti dai produttori per migliorare il gusto alimentare, aumentando, di conseguenza, sensazioni olfattive e gustative, ma senza impattare in maniera significativa il costo del prodotto finale".Il CdA ha proposto unpari a 0,1131 euro per azione ordinaria, con data stacco cedola 7 luglio 2025 (ex-date), record date 8 luglio 2025 e pagamento per gli aventi diritto (payment date) in data 9 luglio 2025.