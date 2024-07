Economie più forti al mondo: Indonesia quarta nel 2050

(Teleborsa) - Le economie emergenti E7, tra cui l' Indonesia, cresceranno molto più velocemente delle economie del G7 (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti). Secondo le previsioni dellache ha ridisegnato la, l'Indonesia, economia emergente, si classificherà al quarto posto superando Germania e Regno Unito., meta indiscussa sul fronte del turismo e facente parte del G7, sempre da quello che si evince dalla mappa disegnata dalla multinazionale di consulenza Pwc del potere economico mondiale nell'anno 2050 sarà, insieme alla maggior parte dei paesi Europei, fuori classifica."Bali, rappresenta oggi la punta dell'iceberg di un paese in costante crescita economica, turistica e di opportunità di investimenti immobiliari" spiegahe dal 2021 ha deciso di investire nell'isola indonesiana la sua decennale esperienza professionale nel settore.dunque. L'Indonesia e la sua Bali, rappresentano un considerevole potenziale di crescita a lungo termine, richiamando, di conseguenza, un interesse sempre maggiore di turisti e di investitori.L'economia mondiale sta cambiando a un ritmo così rapido che, paesi da sempre considerati di secondo ordine si stanno sviluppando tanto velocemente da creare una concorrenza smisurata a quelle economie che fino ad oggi sono sempre state pensate come potenze economiche. "Bali con i suoi milioni di visitatori all'anno sta crescendo esponenzialmente ed è sicuramente uno dei luoghi nel mondo in cui la redditività è più elevata, – spiega ancora–. Di fatto già oggi ci sono molte località nell'arcipelago indonesiano dove poter investire a prezzi molto vantaggiosi perché sono isole ancora in divenire e con grande potenzialità, ma che già nel giro dei prossimi 5-7 anni avranno una notevole esplosione e saranno allo stesso livello di Bali, come per esempio l'isola di Sumba, Flores e Lombok”.In generale, il sempre maggior numero di turisti portano inevitabilmente con se nuovi investimenti internazionali e nei prossimi anni ci saranno molti centri turistici anche in altre isole dove poter investire nell'immobile.