InvestEU, intesa tra CDP e AgID per sviluppo Intelligenza Artificiale nella PA

(Teleborsa) -hanno siglato un protocollo d'Intesa che punta anell'abito dellaed orientare strategie di investimento in infrastrutture sociali e sostenibili.L’accordo, che si inserisce all’interno degli obiettivi previsti dal, si è concretizzato con laindirizzato ai Responsabili per la Transizione al Digitale delle Amministrazioni centrali e delle società private di carattere nazionale che gestiscono servizi pubblici.Il censimento, realizzato grazie al servizio died alle risorse del programma Invest EU e di CDP stessa, ha permesso di raccoglieredagli enti pubblici italiani ai cittadini.Sulla base dell’indagine svolta, è emerso chem, in questa prima fase, lee nel migliorare gli strumenti di analisi e previsione dati e che la gran parte dei progetti concernee fa uso di tecnologie di Machine Learning e AI Generativa.Laavevano datae solo una minima parte era pianificata dal 2025. Finora,a strumenti di, utilizzando spesso gare generaliste ICT o proposte di sperimentazione provenienti dal mercato. Ladi tali progetti è in larga parte sostenuta daIn sintesi, la ricognizione, compiuta da AgID con il supporto di CDP nel suo ruolo di Advisory Partner della Commissione Europea, ha evidenziato comerilevante in termini di impatto sia sui processi interni sia sui servizi verso l’esterno, con un. Tuttavia, nonostante l'interesse mostrato dalle Amministrazioni intervistate, emerge la necessità di accompagnarle in un percorso di adozione più efficace e a lungo termine che consenta di ottenere effetti tangibili e positivi sul territorio e sui cittadini.