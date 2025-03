MIT SIM passa in utile nel 2024. Commissione attive +45%

MIT SIM

(Teleborsa) -, intermediario quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella prestazione dei servizi di investimento, ha chiuso il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 con uno, che si confronta con il relativo dato del 2023 che ha registrato una perdita di 353.548 euro. "Il raggiungimento del punto di pareggio e la realizzazione di un profitto al netto delle imposte realizzato per la prima volta dalla costituzione, sanciscono la conclusione della fase di Start-up di MIT SIM e l'inizio della fase di consolidamento societario e commerciale", si legge nella nota sui conti.Lesono state pari a(3.316.772 euro al 31/12/23), il margine di intermediazione a 3.923.967 euro (3.044.075 euro al 31/12/23). Al 31 dicembre 2024 la Posizione Finanziaria Netta è pari a -2.545.594 euro (cassa) rispetto ad un valore pari a -2.430.753 euro al 31 dicembre 2023 e di -2.839.474 euro (cassa) al 30 giugno 2024."Confermarsi market leader su EGM nel ruolo di Specialist per il terzo anno consecutivo con 70 incarichi e con una market share di circa il 33% degli emittenti, ci rende orgogliosi e dimostra che il modello operativo che abbiamo sviluppato funziona anche in un mercato che ha visto un drenaggio di 10 delisting nel 2024 - dichiara la- Inoltre, poterseguire 17 aziende come Euronext Growth Advisor, attività in essere da soli tre anni, è un altro indicatore che il nostro business model accoglie le esigenze dei nostri emittenti. Anche la Sala trading ha raggiunto un primato: la prima posizione per i volumi intermediati in conto proprio nel mercato Euronext Growth Milan, con il 31% in termini di controvalore negoziato"."Dato le condizioni di mercato, specialmente quelle dell'EGM, siamoper poter cogliere le opportunità di crescita e siamo orgogliosi che i dati finanziari rappresentano una solida crescita degli indicatori economici con un risultato netto positivo", aggiunge.La società ha 70di Specialist attivi (in linea rispetto al 31/12/2023) e 17di Euronext Growth Advisor (+13% rispetto al 31/12/2023).