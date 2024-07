Take Off, CdA convoca assemblea per delisting. Disponibile ad acquistare azioni

Take Off

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, ha chiuso ilconpari a 11,4 milioni di euro, -27% rispetto a 15,6 milioni di euro al 30 giugno 2023. Il prezzo medio di vendita è pari a 15,28 euro, -9,3% rispetto a 16,84 euro nel primo semestre 2023."L'andamento dei ricavi del semestre evidenzia una flessione già prevista e inclusa nelle nostre proiezioni, attribuibile principalmente alla- ha commentato l'- È importante sottolineare che questo andamento si inserisce in un contesto storico e di mercato particolarmente complesso e sfidante: l'incremento dei tassi di interesse negli ultimi anni ha avuto un impatto significativo su diversi settori, incluso quello in cui operiamo, riducendo il potere di acquisto dei nostri consumatori"."Nonostante queste difficoltà, guardiamo con fiducia al futuro e continuiamo a implementare la nostra strategia di medio-lungo termine che ci vede focalizzati nell'", ha aggiunto.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere alladegli azionisti per deliberare in merito alla proposta didelle azioni ordinarie e dei warrant da Euronext Growth Milan. Si prevede che l'assemblea ordinaria e straordinaria sia convocata per il giorno 9 settembre 2024 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 12 settembre 2024, in seconda convocazione."La proposta di revoca è motivata dall'esigenza di consentire alla società di focalizzarsi sulle proprie attività operative, volte al perseguimento degli obiettivi previsti dal piano industriale in termini di crescita nel mercato di riferimento, con unae unaquali quelli attualmente connessi agli obblighi e adempimenti derivanti dallo status di società quotata", si legge in una nota.Il delisting è subordinato all'approvazione della proposta da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti che dovrà avvenire, ai sensi del Regolamento EGM, da parte di. Attualmente, Summit S.p.A. (società controllata da Aldo Picarreta) ha il 53,56% del capitale sociale, Aldo Piccarreta ha il 5,53%, Giorgia Lamberti Zanardi (coniuge di Aldo Piccarreta) ha il 1,84%, mentre il flottante è al 39,07%.Take Off prevede che l'ultimo giorno di negoziazione delle azioni ordinarie (e rispettivi warrant) sul mercato Euronext Growth Milan potrebbe essere il 16 settembre 2024 e il delisting delle stesse possa avere effetto a partire dal2024.L'azienda si rende disponibile adad un prezzo per azione Take Off pari a(prezzo pari alla media aritmetica dal 19 gennaio 2024 al 19 luglio 2024 di negoziazione del titolo Take Off, incrementato di un premio pari a 0,057 euro per azione).Take Off si è quotata su Euronext Growth Milan il 25, raccogliendo 12,5 milioni di euro e ottenendo una capitalizzazione di mercato all'IPO pari a 62,5 milioni di euro. Oggi vale circa 13 milioni di euro.