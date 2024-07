Borse europee poco mosse, occhi puntati sulle trimestrali

Porsche

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia. In una giornata priva di grandi indicazioni macro, gli investitori guardano alle. Questa mattina le indicazioni più interessanti arrivano dalla Germania, con il tonfo didopo l' abbassamento delle previsioni di vendita e profittabilità per l'anno in corso e il balzo didopo un secondo trimestre migliore delle attese.Tra gli altriha registrato un utile operativo superiore alle attese nel primo semestre,ha aumentato la remunerazione agli azionisti dopo il balzo dell'utile nel primo semestre,ha nominato Stefan Bollinger (da) come nuovo CEO.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,088. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.395,1 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,27%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +131 punti base, con ilche si posiziona al 3,78%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,44%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,38%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,36%., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 34.622 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 36.867 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,01%); sulla stessa tendenza, sulla parità il(-0,16%).Tra lea grande capitalizzazione, composta, che cresce di un +0,99% (dopo l'accordo con KKR e un giudizio positivo da UBS ). Performance positiva per, che mostra un moderato rialzo dello 0,81%. Resistente, che segna un aumento dello 0,68%.avanza dello 0,65%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,92%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,52%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,00%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,67%.del FTSE MidCap,(+2,15%),(+1,78%, dopo la promozione di Barclays ),(+1,31%) e(+0,90%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,16%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,06%. Tentenna, che cede lo 0,91%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,78%.