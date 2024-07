Mare Group, accordo per acquistare Powerflex per 1,15 milioni di euro

Mare Engineering Group

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan, ha siglato un, attiva in differenti settori in ambito ingegneristico.Powerflex è un'azienda italiana che opera dal 1996 neied offre soluzioni ingegneristiche avanzate per apparecchiature elettroniche sensibili e protezione sismica, distinguendosi per lavorazioni meccaniche ed elettroniche di alta qualità. Il fatturato nell'esercizio chiuso al 31/12/2023 risulta pari a circa 4 milioni di euro, con un EBITDA di 0,36 milioni di euro (9,6%) e una PFN pari circa a 1,3 milioni di euro.L'accordo prevede l'acquisto da parte di Mare Group del 100% del capitale sociale di Powerflex (ceduto per il 41% dal socioPietro Di Lorenzo, per il 19% dal socio Immolbilgi S.r.l., per il 17% dal socio Riccardo De Lucia, per il 15% dal socio Michele Antonio DiLorenzo e per il restante 8% dal socio Mauro Fontana) per un. Il 90% del prezzo potrà essere corrisposto mediante azioni Mare Group valorizzate 4 euro con lock-up di 36 mesi."Il piano industriale di Mare Group prevede un rafforzamento strategico nel settore della Difesa: l'operazione è un passo in questa direzione e inoltre è perfettamente complementare con le attività del Gruppo in altri settori, in un'ottica sia di cross-selling che di incremento del know-how e integrazione tecnologica", ha commentato l'Il, previsto entro il 31 dicembre 2024, è soggetto all'avveramento di alcune clausole sospensive, tra cui lo scorporo dell'immobiledi proprietà dalla Powerflex e l'autorizzazione deldella Presidenza del Consiglio dei Ministri essendo Powerflexun'azienda operante in settori strategici e di interesse nazionale.