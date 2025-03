Mare Group, ricavi e margini in aumento nel 2024. Dividendo di 0,02 euro

Mare Engineering Group

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2024 con unpari a 44,6 milioni di euro, evidenziando una crescita organica di oltre 13% rispetto ai 39,4 milioni di euro del 2023. Si incrementa pertanto notevolmente l'che raggiunge nel 2024 i 13,2 milioni di euro, dai 10,6 milioni di euro del 2023(+25,3% YoY), con unche passa al 29,7% del 2024 dal 26,8% del 2023. L'esercizio 2024 si chiude con undi 3,9 milioni di euro (2,9 milioni di euro nel 2023), mentre il Risultato netto reported è pari a 1,8 milioni di euro (2,4 milioni di euro nel 2023).La, tenuto conto degli aggiustamenti positivi e negativi, pari ad 1,8 milioni di euro, includenti, tra l'altro, le azioni proprie, crediti verso azionisti per capitale sottoscritto da versare (alla data di presentazione del progetto di bilancio, tale credito si è ridotto a 0,153 milioni di euro), saldo netto delle posizioni tributarie rateizzate e altri debiti di natura finanziaria, migliora sensibilmente e si attesta a 1,3 milioni di euro (debito netto) rispetto ai 25,1 milioni di euro (debito netto) al 31 dicembre 2023, grazie alla cash conversion del 56% (in notevole crescita rispetto al 32% del 2023) e agli aumenti di capitale (22,7 milioni di euro) sottoscritti a marzo a seguito dell'IPO sul mercato Euronext Growth Milan e a dicembre a seguito dell'operazione di Accelerated Bookbuilding."Il 2024 è statoper Mare Group, segnato da importanti traguardi industriali, finanziari e strategici - ha commentato l'- Abbiamo consolidato la nostra crescita, completato con successo l'IPO e realizzato operazioni straordinarie che hanno rafforzato il perimetro tecnologico del Gruppo, chiudendo l'anno con risultati in linea con la guidance e con una significativa riduzione dell'indebitamento che confermano la coerenza e l'efficacia del nostro piano"."Ma è. Vogliamo affermarci tra i principali player dell'ingegneria in Italia, grazie al nostro modello di innovazione solido e riconoscibile, capace di attrarre competenze e generare valore sostenibile - ha aggiunto - Crediamo fortemente che l'ingegneria rappresenti un asset strategico per lo sviluppo del Paese. Per questo continueremo a impegnarci nella valorizzazione del capitale umano e nell'adozione di piattaforme tecnologiche proprietarie, puntando su settori ad alto contenuto tecnico come Aerospace & Defense, mobilità sostenibile e infrastrutture critiche. La nostra visione è chiara: rendere Mare Group un riferimento nazionale nel panorama dell'innovazione e dell'ingegneria".Il CdA ha proposto una tutti gli azionisti per un corrispettivo pari a circa 0,02 euro per ogni azione posseduta (cedola n.2, con ex date fissata al 23 giugno, record date al 24 giugno, payment date 25 giugno 2025).Inoltre, ha approvato lache prevede la prosecuzione del percorso di crescita intrapreso su tutti gli indicatori più rilevanti: Valore della Produzione tra 56 e 60 milioni di euro, grazie sia alla continuazione della crescita organica che alla progressiva integrazione di Powerflex e I.D.E.A., acquisite dopo l'IPO; EBITDA compreso tra 15,5 e 17 milioni di euro che dimostrano un ulteriore incremento della marginalità che, insieme alle riorganizzazioni operative e finanziarie, porterà il Gruppo ha una nuova fase di crescita ancora più rilevante; Utile netto previsto tra 5 e 6 milioni di euro; Posizione Finanziaria Netta in ulteriore miglioramento, portando l'azienda ad essere cash-positive per 3,5 - 5,5 milioni di euro grazie alla crescita della cash conversion, prevista al 70% circa.