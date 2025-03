DNO acquisterà Sval Energi per 450 milioni di dollari in contanti

(Teleborsa) -, importante operatore norvegese di petrolio e gas, ha raggiunto unda HitecVision per un corrispettivo in contanti dibasato su un enterprise value di 1,6 miliardi di dollari.Le attività di Sval Energi sono complementari al portafoglio del Mare del Nord di DNO eper consolidare la posizione della società come una delle principali società indipendenti quotate in Europa nel settore del petrolio e del gas. L'acquisizione sarà finanziata dalla liquidità esistente, comprese le linee di credito disponibili. La società stabilirà la struttura di capitale ottimale prima del completamento."Questa è una rara opportunità di acquisire un portafoglio di attività di petrolio e gas di alta qualità sulla piattaforma continentale norvegese - ha affermato il presidente esecutivo Bijan Mossavar-Rahmani - e ci siamo mossi rapidamente per catturarla. Datia breve termine, il portafoglio Sval Energi genera un'elevata liquidità e aiuterà a sostenere lo sviluppo delle numerose scoperte che abbiamo fatto di recente in Norvegia".Con questa operazione, DNOa circa 80.000 boepd, proiettando la società ai vertici dei player della piattaforma continentale norvegese.