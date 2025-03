Webuild: nel 2024 ricavi a 12 miliardi oltre attese, alza stime. Già raggiunti target 2025

Webuild

(Teleborsa) - Il Gruppochiude il 2024 con risultati record, superando i target sfidanti previsti per l’anno., conpari a 12 miliardi, in aumento del 20% sul 2023 e rispetto ad una guidance che li prevedeva superiori a 11 miliardi. L’ EBITDA ammonta a €967 milioni (+18% e guidance superiore a €900 milioni), corrispondente a un margine del’8,1%. L’raggiunge €577 milioni (EBIT margin 4,8%), con un incremento del 22% rispetto all’esercizio 2023 (incremento di €102 milioni).La struttura finanziaria si è rafforzata ulteriormente mantenendo per il quarto anno consecutivo una posizione di cassa netta, che si attesta a €1.445 milioni nel 2024 (rispetto ad una guidance superiore a €400 milioni). La leva finanziaria si è ridotta a 2,9x, attestandosi ad un livello migliore rispetto ai principali player internazionali di settore.Sulla scia di questi risultati, del consolidato posizionamento in un mercato in forte espansione e della robusta piattaforma costruita nel tempo,, definiti nel piano "Roadmap al 2025 – The Future is Now", che già prevedevano obiettivi ambiziosi. La nuova guidance prevede per il 2025maggiori di €12,5 miliardi, in crescita rispetto al precedente target di €10,5-11 miliardi,maggiore di €1,1 miliardi, rispetto ad un precedente target di €990-1.050 milioni, e una solidasuperiore a €700 milioni, rispetto all’indicazione di una cassa netta positiva.Nel 2024 i nuovi ordini raggiungono un totale di €13 miliardi. Questo risultato, spiega il Gruppo nella nota dei conti, "ha permesso di raggiungere oltre il 100% dell’obiettivo di ordini previsto per il triennio 2023-2025".L'espansione del Gruppo ha favorito la crescita occupazionale, con, di cui circa il 50% sotto i 35 anni. Negli ultimi quattro anni, sono state assunte in media 13.600 persone.Ilsi attesta a €434 milioni (€393 milioni nel 2023) con un aumento del 10% rispetto all’esercizio 2023. Il Risultato delle attività continuative adjusted, pari €252 milioni (€250 milioni nel 2023). Il Risultato netto delle attività operative cessate evidenzia un provento netto di €6 milioni (perdita di €10 milioni nel 2023) ed è riferito alle divisioni estere ex Astaldi che non rispondono alle strategie di pianificazione commerciale e industriale del Gruppo.Nell’esercizio 2024 il Risultato netto attribuibile alle interessenze dei terzi è pari a €11 milioni (€4 milioni nel 2023).Ladelle attività continuative al 31 dicembre 2024 è positiva per €1.445 (€1.431 milioni al 31 dicembre 2023), registrando un risultato superiore alle attese., al netto dell’effetto temporaneo di incremento del debito legato all’operazione di liability management di ottobre 2024, si attesta a €2.765 milioni (€2.609 milioni nel 2023), con un rapporto Indebitamento lordo/EBITDA di 2,9x, in riduzione rispetto al dato di 3,2x al 31 dicembre 2023.