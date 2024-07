Transizione verso la sostenibilità, sei step per i Cda

(Teleborsa) - Ilha tradotto il documento “”, pubblicato da Accountancy Europe – l’associazione delle professioni economico-contabili europee di cui il CNDCEC è membro – in collaborazione con Chapter Zero Brussels, ECIIA (European Confederation of Institutes of Internal Auditors) e ecoDa (European Voice of Board Members). Il volume ha l’obiettivo di indicare aisei diversi step per guidare la transizione verso la sostenibilità nelle rispettive imprese. La traduzione rientra nel piano di azione strategica del Consiglio nazionale sul tema della sostenibilità affinché la professione economico-contabile italiana possa svolgere un ruolo guida per accompagnare le imprese e il sistema economico nella gestione della transizione ecologica.I sei step su cui si focalizza ilsono: affermare la propria leadership in tema di sostenibilità; superare le barriere interne all’azienda; sfruttare al meglio i vertici dell’impresa e gli alti dirigenti; considerare gli stakeholder dei partner strategici; approccio alla valutazione della materialità come strumento strategico; prepararsi alle sfide, ai compromessi e a confronti difficili.“La, le aspettative degli stakeholder e la nuova normativa hanno esercitato pressioni sulle imprese – si legge nell’introduzione al lavoro –, spingendole sulla via dellae amaggiormente sostenibili. La sostenibilità offre inoltre alle imprese nuove opportunità di creazione di valore e il ruolo svolto dai Consigli di amministrazione nel guidare questa transizione risulta fondamentale”.Il documento offre consigli ed esempi pratici per aiutare i componenti dei Cda a conseguire unaefficace e va ad integrare la precedente pubblicazione “Governance ESG: interrogativi che i Cda dovrebbero porsi per guidare la transizione verso la sostenibilità”, già tradotta dal Consiglio nazionale nel 2023. Il lavoro si basa su una serie dirilasciate da membri di Cda ed esperti di sostenibilità dalla cui esperienza è possibile trarre utili consigli. Prendendo spunto da questi colloqui, il documento condivide storie di successi, sfide e insegnamenti che vogliono essere di ispirazione per i componenti di altri Consigli di amministrazione nel percorso di attuazione della transizione verso la sostenibilità nelle rispettive aziende.“Questa pubblicazione arriva in un momento cruciale dopo che nei giorni scorsi le commissioni di Camera e Senato hanno dato parere favorevole al decreto legislativo di recepimento della direttiva europea CSRD, riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità e l’adeguamento della normativa nazionale – commenta, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti –. Il documento di Accountancy Europe e dei suoi partner si rivela quindi estremamente utile nel guidare la transizione verso la sostenibilità che, entro i prossimi due anni, diventerà un elemento imprescindibile a livello globale”.“In questo momento così importante per la normativa relativa alla sostenibilità dobbiamo ricordare che il vero cambiamento ha origine da un’intima consapevolezza degli imprenditori circa l’importanza dell’integrazione della sostenibilità nelle strategie e nel comportamento naturale delle aziende – afferma, consigliere nazionale dei commercialisti delegato allo Sviluppo sostenibile –. Il documento di Accountancy Europe pone l’accento sul ruolo dei Consigli di amministrazione nel guidare verso la transizione il mondo produttivo delle PMI, asse portante del sistema economico europeo e internazionale”.