Arterra Bioscience, joint venture con Exosomics sugli exosomi vegetali

Arterra Bioscience

(Teleborsa) -, azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie e quotata su Euronext Growth Milan, ha siglato un, società con una consolidata expertise nell’attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione di prodotti e servizi, nel settore biotecnologico con particolare riferimento al campo delle vescicole extracellulari e loro applicazioni industriali.Scopo primario della joint venture sarà la, si legge in una nota. I prodotti saranno inizialmente destinati ad applicazione topica nell’ambito della medicina estetica e dei medical devices, per poi essere estesi ad applicazioni in altri settori quali nutraceutico e biomedico."Exosomics rappresenta il partner ideale per sviluppare prodotti di alta qualità a base di exosomi - ha commentato l'- Il know how delle due società ci consentirà di diventare molto rapidamente leader a livello mondiale nel settore degli exosomi di origine vegetale per prodotti destinati alla medicina estetica, attualmente estremamente richiesti dal mercato".