Lineage ha debuttato sul Nasdaq dopo aver raccolto 4,4 miliardi di dollari

Lineage

(Teleborsa) -, il più grande fondo d'investimento immobiliare (REIT) in magazzini a temperatura controllata al mondo, hacon il simbolo "LINE", dopo aver. Sono state infatti vendute 56.882.051 azioni ordinarie al prezzo di offerta pubblica iniziale di 78 dollari per azione (nella parte alta della forchetta precedentemente comunicata ).Inoltre, ai sottoscrittori dell'offerta è stata concessa un'opzione di 30 giorni per acquistare dalla società fino a 8.532.307 ulteriori azioni ordinarie al prezzo dell'offerta pubblica iniziale, meno sconti di sottoscrizione e commissioni.Lineage intende utilizzare idall'IPO per rimborsare i prestiti in sospeso nell'ambito del prestito a scadenza posticipata, rimborsare i prestiti in sospeso nell'ambito della sua linea di credito rotativa, finanziare sovvenzioni in contanti una tantum ad alcuni dei suoi dipendenti in relazione a questa offerta. A seguito di tali utilizzi, prevede di utilizzare i restanti proventi netti per scopi aziendali generali.