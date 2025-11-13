Poste Italiane, nei nove mesi ricavi e utile in netta crescita. Confermata la guidance 2025

Poste Italiane

(Teleborsa) -ha chiuso i primidel 2025 con risultati ai massimi dalla quotazione, confermando la capacità del gruppo di crescere in tutti i segmenti di business nonostante un contesto macroeconomico incerto. Ricavi, redditività e utile netto superano i livelli registrati negli anni precedenti, mentre il management consolida leper il 2025 con unai massimi storici. Nei nove mesi l’azienda ha registratoper 9,6 miliardi di euro, in crescita del 4,5% su base annua. L’si attesta a 2,5 miliardi (+10,5%), mentre l’sale a 1,8 miliardi, in aumento dell’11,2%. Anche ilconferma questa tendenza: ricavi a 3,2 miliardi, EBIT adjusted a 856 milioni, utile netto a 603 milioni.In forte aumento anche le, che raggiungono quota, sostenute dalla raccolta sui prodotti di investimento e dal recupero del risparmio postale. La solidità patrimoniale resta un punto di forza, con ildel gruppo Poste Vita al 312%.L’Amministratore Delegatoha commentato numeri e prospettive in termini molto netti: "Dopo cinque trimestri consecutivi con una performance a livelli record, abbiamo nuovamente raggiunto risultati straordinari, con ricavi nei primi nove mesi pari a 9,6 miliardi di euro, in crescita del 4% su base annua, e un Risultato operativo (EBIT) adjusted in crescita del 10%, a 2,5 miliardi. La solidità dei risultati raggiunti conferma ancora una volta la nostra capacità di generare una crescita sostenibile e redditizia in tutti i segmenti di business, grazie a una solida esecuzione commerciale e a un'efficace gestione dei costi. Confermiamo, pertanto, la piena fiducia nel raggiungimento della guidance aggiornata per l’intero esercizio 2025, che prevede un Risultato operativo (EBIT) adjusted pari a 3,2 miliardi e un utile netto pari a 2,2 miliardi".Il compartocresce grazie alla, con ricavi pacchi a 1,2 miliardi (+8,4%) e volumi in aumento del 12,3%. In lieve flessione la corrispondenza tradizionale, mentre aumenta al 45% la quota dei pacchi consegnati dai portalettere. Iregistrano ricavi per 4,2 miliardi (+4,6%), spinti dal margine di interesse e dalle commissioni sul risparmio postale. L’EBIT adjusted cresce del 23%. Nel, i ricavi salgono a 1,4 miliardi (+10,2%), mentre i premi lordi toccano i 16,8 miliardi. L’EBIT adjusted supera 1,17 miliardi. Laconferma la vocazione digitale del gruppo: ricavi oltre 1,2 miliardi (+4,7%), transazioni in aumento del 12,8%, e forte slancio dell’offerta energia, che sfiora il milione di clienti.Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la distribuzione dell’più alto di sempre:, in pagamento dal 26 novembre 2025. Sul fronte strategico, prosegue l’con: Poste detiene ora il 24,81% delle azioni ordinarie dell’ex monopolista, ha lanciato nei negozi TIM l’offerta "TIM Energia powered by Poste Italiane", e ha firmato una lettera di intenti per una joint venture nei servizi IT basati su cloud.Il gruppo, come ha ricordato anche Del Fante, ha ribadito gliper l’intero 2025: EBIT adjusted a 3,2 miliardi e utile netto a 2,2 miliardi. Proseguiranno gliin digitalizzazione, logistica end-to-end e sviluppo dell’ecosistema Postepay, insieme al progetto "", che ha già trasformato oltre 4.300 uffici postali in punti di accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.