CNPR Forum: "Rendere i bilanci familiari sostenibili"

(Teleborsa) -sulle famiglie italiane non sorprendono e certamente collimano con la constatazione fondata sui dati Istat in base ai quali le famiglie numerose sono tendenzialmente le più povere. Il governo, sostenuto dalla maggioranza di cui fa parte Noi Moderati, ha messo famiglia e denatalità al centro della propria azione. Abbiamo stanziato con la prima Legge di Bilancio 1 miliardo e mezzo di euro e un altro miliardo e mezzo con la seconda Legge di Bilancio che hanno generato per le famiglie circa 16 miliardi tra benefici diretti e indiretti”. Lo ha dichiarato(Noi Moderati), presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, intervenuta nel corso del Cnpr forum “Genitori in crisi: prospettive e soluzioni per un bilancio familiare più sostenibile”, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca.l’assistenza diretta, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per le donne e la realizzazione di asili nido anche con i fondi del Pnrr. Tutto questo non basta. La prossima sfida è quella di utilizzare nel migliore dei modi i fondi della Garanzia europea per l’infanzia, che è stata istituita nel 2021, per superare la povertà minorile e prevenire il disagio. E’ determinante avere chiaro dove vogliamo andare e stabilire che questi temi sono tra le priorità del governo”.Punta il dito sulle gravi carenze strutturalisenatrice del M5s in Commissione Bilancio a Palazzo Madama: “Purtroppo mancano molti servizi nel nostro Paese che sono disponibili in alcune regioni in maniera più diffusa e in altre molto meno. Penso anche solo alla diffusione degli asili nido o delle scuole primarie che non dappertutto hanno il tempo pieno, non consentendo quindi alle famiglie di gestire al meglio i tempi di vita e di lavoro e la gestione dei propri figli. Manca anche la flessibilità nel mondo del lavoro; abbiamo visto che si possono svolgere tante attività in smart working, il lavoro cosiddetto agile che può aiutare a conciliare la vita familiare con il lavoro. Eppure le misure che vengono messe in campo dal governo non facilitano queste nuove forme di occupazione. Per altri aspetti si tratta sicuramente di problemi di retribuzione. Abbiamo visto che il nostro Paese è al palo da circa 30 anni e non riusciamo a recuperare il potere di acquisto che perdiamo con l’inflazione tramite i rinnovi contrattuali. Non abbiamo il salario minimo, abbiamo posizioni lavorative saltuarie, lavoro frammentato c’è tanto da fare per migliorare la situazione delle famiglie”.(Forza Italia), vicepresidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, ha parlato delle risorse economiche a disposizione delle famiglie: “Il costo dei figli ci deve far riflettere molto. La fotografia del Paese ci dice che quasi la metà dei figli sono conviventi con i genitori i quali devono fare tante rinunce per se stessi. Ma naturalmente le difficoltà coinvolgono anche i figli stessi. Il tema della famiglia per questo governo è un punto sensibile. Se vogliamo trovare delle soluzioni ai molteplici problemi che portano a tutto questo dobbiamo realizzare politiche per le famiglie e soprattutto cercare di renderle strutturali. Mi riferisco al costo del welfare, l’inclusione delle donne nei processi economici, le diseguaglianze sociali e territoriali. Il governo ha già introdotto delle misure come il taglio dei contributi a carico dei lavoratori, ha azzerato i contributi per le mamme lavoratrici, ha ridotto l’Irpef ha inserito la ‘Carta dedicata a te’ che permette alle famiglie con redditi più bassi di avere un plafond a disposizione, c’è il bonus di 100 euro per chi ha un reddito familiare unico. Insomma si sta cercando di agire in modo concreto in difesa della famiglia”.Esprime preoccupazionedeputato di AVS in Commissione Giustizia a Montecitorio: “Le famiglie italiane vivono difficoltà enormi ad impostare una programmazione familiare. Quando una coppia decideva di avere un figlio si interrogava sulla sostenibilità di questo progetto. Oggi, purtroppo, si sa per certo che avere un figlio significa dover operare tagli e fare sacrifici nell’economia familiare. Oltre all’ambito scolastico pesano i costi connessi alla formazione delle giovani generazioni come le spese per le gite, i libri, attività culturali, sportive, ricreative, musicali. Hanno costi così elevati che rischiano di essere limitate in base al censo. Lo Stato e gli enti pubblici devono fare la loro parte. Oltre alla gratuità delle gite e dei libri scolastici dobbiamo prevedere risorse finanziarie per sostenere le attività formative, culturali e ricreative. L’inflazione ha una responsabilità notevole per questa situazione e noi continuiamo a sostenere la necessità di tassare gli extra profitti delle grandi compagnie energetiche che hanno registrato super guadagni sulle spalle delle famiglie”.Nel corso dei lavori, moderati dae, il punto di vista dei professionisti è stato espresso da Pasqua Borracci, commercialista e revisore legale dell’Odcec di Bari: “Una recente indagine Ipsos e Lega Coop ha evidenziato che in Italia i figli assorbano mediamente un terzo della spesa mensile con punte che arrivano fino al 70 per cento per alcune famiglie. Di fronte a questi numeri è del tutto evidente l’estrema difficoltà per le famiglie di riuscire a programmare il futuro con serenità. Di fronte a questa situazione urgono iniziative concrete in tema di politiche familiari che possano essere attivate in tempi brevissimi per ridurre questo impatto”.Conclusioni affidate aconsigliere dell’Istituto nazionale esperti contabili: “L’Italia è un paese che continua a faticare nel fare i conti con le proprie risorse. Risorse non ce ne sono. Non si riesce a destinare la spesa per i servizi sociali a sostegno delle famiglie. Negli ultimi decenni il tenore di spesa delle famiglie è cresciuto, i consumi che erano di lusso sono diventati consumi indispensabili e tutto questo non fa che elevare la soglia delle necessità per mantenere i propri figli. Tornare indietro è difficile, ripensare a un comportamento austero e a una limitazione delle spese della propria famiglia è assai complicato, ma d’altra parte c’è anche la necessità che ci sia un intervento mirato proprio su quel tipo di attività su quel tipo di consumi che si fatica a comprimere. Assistenze e servizi resi a favore delle famiglie e in favore a chi deve avviare i figli al lavoro dopo il percorso di studi nel nostro Paese sono abbastanza carenti. L’assegno unico universale per una certa misura, da alcuni anni contrabbandato