FondItalia: "Superare la frammentarietà per costruire un sistema della formazione efficiente e condiviso"

(Teleborsa) - Impegni per 1.145 progetti formativi per un ammontare di circa 16 milioni di euro di contributi con il coinvolgimento di 3.657 imprese e di 36.026 lavoratori
. Con questi numeri relativi all'esercizio 2025, approvato lo scorso novembre, FondItalia è stato tra i protagonisti,
mercoledì 17 dicembre, della giornata inaugurale della III edizione del Net Forum
, l'appuntamento nazionale dove politiche attive del lavoro, formazione e sviluppo economico si incontrano per costruire un ecosistema condiviso delle competenze. Il Fondo interprofessionale sarà uno dei principali partner dell'edizione 2026 del Net Forum.
"Condividiamo il tema scelto per questa edizione, 'Pluriverso: soggetti diversi, ecosistema condiviso' – dichiara Egidio Sangue, direttore generale FondItalia
-, perché risuona perfettamente con la missione dei Fondi interprofessionali, che da sempre operano come cerniera tra domanda e offerta formativa, raccogliendo i bisogni delle imprese e traducendoli in percorsi personalizzati
per tutti i dipendenti e nell'ottica delle esigenze delle imprese. A fronte di una frammentarietà del sistema italiano, con competenze distribuite tra Stato, Regioni, Fondi, agenzie formative, che rischia di disperdere risorse ed energie, i Fondi interprofessionali, che gestiscono risorse significative destinate alla formazione continua, sono fondamentali per metterle a sistema con le politiche regionali, le strategie ministeriali e le esigenze delle imprese. Così possiamo costruire un ecosistema delle competenze davvero efficiente, capace di coniugare competitività economica e inclusione sociale
. Il Net Forum è il luogo giusto per avviare processi che vanno in questa direzione".
In questo contesto FondItalia
risponde a una responsabilità precisa che si concretizza nell'impegno verso le risorse destinate alla formazione continua dei lavoratori per tradurle in competenze realmente spendibili, capaci di rispondere ai fabbisogni delle imprese e alle trasformazioni del mercato del lavoro. Le tematiche progettuali finanziate riguardano appunto richieste particolarmente urgenti del mercato del lavoro
: aggiornamento e mantenimento delle competenze; adozione di nuovi modelli di gestione aziendale (risorse umane, qualità, tecniche di produzione) ed amministrazione, sviluppo delle abilità personali, introduzione di elementi di innovazione tecnologica e digitale, incremento della conoscenza del contesto lavorativo e delle competenze linguistiche, supporto all’internazionalizzazione e green economy.
"Il Net Forum rappresenta un'occasione unica di confronto,
anche fuori dagli schemi, tra i vari attori che si occupano di formazione e di politiche del lavoro – conclude Egidio Sangue –. Un confronto che consente di individuare le criticità, ma soprattutto di evidenziare le convergenze per rendere coerente ed efficiente un sistema che fino ad oggi è stato purtroppo frammentato".