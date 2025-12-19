FondItalia: "Superare la frammentarietà per costruire un sistema della formazione efficiente e condiviso"

(Teleborsa) - Impegni per. Con questi numeri relativi all'esercizio 2025, approvato lo scorso novembre,mercoledì 17 dicembre, della giornata inaugurale della, l'appuntamento nazionale dove politiche attive del lavoro, formazione e sviluppo economico si incontrano per costruire un ecosistema condiviso delle competenze."Condividiamo il tema scelto per questa edizione, 'Pluriverso: soggetti diversi, ecosistema condiviso' – dichiara-, perché risuona perfettamente con la missione dei Fondi interprofessionali, che da sempre operano come cerniera tra domanda e offerta formativa,per tutti i dipendenti e nell'ottica delle esigenze delle imprese. A fronte di una frammentarietà del sistema italiano, con competenze distribuite tra Stato, Regioni, Fondi, agenzie formative, che rischia di disperdere risorse ed energie, i Fondi interprofessionali, che gestiscono risorse significative destinate alla formazione continua, sono fondamentali per metterle a sistema con le politiche regionali, le strategie ministeriali e le esigenze delle imprese.. Il Net Forum è il luogo giusto per avviare processi che vanno in questa direzione".In questo contestorisponde a una responsabilità precisa che si concretizza nell'impegno verso le risorse destinate alla formazione continua dei lavoratori per tradurle in competenze realmente spendibili, capaci di rispondere ai fabbisogni delle imprese e alle trasformazioni del mercato del lavoro.: aggiornamento e mantenimento delle competenze; adozione di nuovi modelli di gestione aziendale (risorse umane, qualità, tecniche di produzione) ed amministrazione, sviluppo delle abilità personali, introduzione di elementi di innovazione tecnologica e digitale, incremento della conoscenza del contesto lavorativo e delle competenze linguistiche, supporto all’internazionalizzazione e green economy."Il Net Forum rappresentaanche fuori dagli schemi, tra i vari attori che si occupano di formazione e di politiche del lavoro – conclude Egidio Sangue –. Un confronto che consente di individuare le criticità, ma soprattutto di evidenziare le convergenze per rendere coerente ed efficiente un sistema che fino ad oggi è stato purtroppo frammentato".