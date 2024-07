Eventi e scadenze: settimana del 29 luglio 2024

Domenica 28/07/2024

Lunedì 29/07/2024

Acinque

Bestbe Holding

Cementir

CIR

DiaSorin

Fervi

Fiera Milano

Heineken

IREN

Loews

Lottomatica

McDonald's

Nusco

Piaggio

Poste Italiane

Risanamento

Martedì 30/07/2024

A2A

Airbus

Alerion Clean Power

Amplifon

Ascopiave

Banco di Desio e della Brianza

Biesse

Brembo

Caltagirone SpA

Campari

Denny's

Elica

Enervit

Erredue

Fincantieri

Fineco

Groupon

Industrie De Nora

Intesa Sanpaolo

Inwit

Leonardo

L'OREAL

Merck

Microsoft

Paypal

Pfizer

Poligrafici Printing

Procter & Gamble

Recordati

Relatech

Rio Tinto

S&P Global

Starbucks

Sysco

Toscana Aeroporti

Valtecne

Mercoledì 31/07/2024

Almawave

Anima Holding

Banca Sistema

BasicNet

Boeing

Convergenze

De' Longhi

Digital Value

eBay

Eles

Eligo

Franchi Umberto Marmi

Gabetti

Geox

Goodyear Tire & Rubber

Hera

Italmobiliare

Ivision Tech

Kraft Heinz

Maire Tecnimont

Mastercard

Mediobanca

Meta Platforms

Mondadori

Monrif

Netgear

Nexi

NVP

Prysmian

RCS

Reway Group

Saras

Snam

Spindox

Star7

Telecom Italia

Vne

Giovedì 01/08/2024

Aeffe

Amazon

Apple

Arcelormittal

Ariston Holding

Azimut

Banca Mediolanum

Banca Profilo

Barclays

Carel Industries

D'Amico

Ferrari

Gefran

Hertz Global Holdings

IGD

Il Sole 24 ORE

Intel

Intercos

London Stock Exchange Group

Mediobanca

Moderna

Motorola Solutions

Nexi

Nintendo Co., Ltd

Pininfarina

Pirelli

Prysmian

Rai Way

Reply

Safilo

Ferragamo

Shell

Toyota Motor

Volkswagen

Wendy's

WIIT

Venerdì 02/08/2024

Banca Ifis

Buzzi

Cairo Communication

Chevron

Comer Industries

Credit Agricole

Datalogic

Engie

ERG

Eurogroup Laminations

Exxon Mobil

Intred

MARR

Neodecortech

SIT

Svas Biosana

Technogym

Tinexta

Xenia Hotellerie Solution

(Teleborsa) -- Pechino - La VII edizione del Forum vedrà la partecipazione della premier italiana Giorgia Meloni e del primo ministro cinese Li Qiang, di un numero ristretto di aziende invitate, oltre che dei rappresentanti istituzionali dei due Paesi, con tavoli settoriali su vari settori industriali e un momento di networking per le imprese- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, visita la Repubblica Popolare Cinese09:00 -- Montecitorio - Informativa urgente del Governo, con la partecipazione del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sugli esiti del vertice Nato di Washington10:20 -- Desenzano del Garda - 25° anniversario della presenza della Guardia Costiera sul lago di Garda, inaugurazione nuova sede di Desenzano del Garda e sottoscrizione Protocollo sulla sicurezza del lago, alla presenza del Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini11:00 -- Gettito delle imposte ambientali - Anni 2008-2023; La demografia delle aree interne: dinamiche recenti e prospettive future (Al 1° gennaio 2024)12:00 -- Pechino, China World Hotel - Durante il Business Forum Italia-Cina, ci sarà una tavola rotonda organizzata da Confindustria e Camera di Commercio italiana in Cina, col supporto dell’Ambasciata d'Italia a Pechino, Agenzia ICE, Cassa Depositi e Prestiti e SACE. Interviene la Vice Presidente di Confindustria per Export e Attrazione degli Investimenti- Regolamento BTP Short - BTP€i- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024- CDA: Relazione semestrale- Inizia la riunione di politica monetaria- Inizia la riunione di politica monetaria08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel 2° trimestre 202409:30 -- Stazione Roma Ostiense - Durante l’appuntamento saranno presenti, tra gli altri, Eugenio Patanè, Assessore alla mobilità del Comune di Roma, Maria Annunziata Giaconia, Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale Trenitalia, e Fausto del Rosso, Direttore Regionale Lazio Trenitalia11:00 -- Roma, Tempio di Vibia Sabina e Adriano - L'Assemblea dei delegati 2024 di Fondazione Enasarco sarà aperta dalla relazione del presidente, Alfonsino Mei. Sarà presente anche il Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani13:30 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolge l'audizione di Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio- Asta medio-lungo- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 Giugno 2024- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del resoconto Intermedio sulla gestione al 30 giugno 2024- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale 2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2024- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30/06/2024- Appuntamento: Conference Call - CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024- Risultati di periodo- CDA: Approvazione Relazione finanziaria semestrale esercizio 2024- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024- CDA: Preconsuntivo Semestrale- CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30/06/2024- CDA: Relazione Finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2024- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione dei risultati del primo semestre 2024 alle h 17.30 - CDA: Relazione Finanziaria Semestrale 2024- Risultati di periodo- Appuntamento: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo Q2 & H1-24- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Risultati preliminari al 30 giugno 2024- CDA: Preconsuntivo semestrale- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Conferenza stampa di Jerome Powell- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Conti finanziari settoriali; Altre Istituzioni finanziarie; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori08:30 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per la semplificazione svolge l'audizione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessio Butti, sugli intendimenti del Governo sul tema della digitalizzazione della pubblica amministrazione nell’ottica della semplificazione delle procedure amministrative12:00 -- Da migranti a nuovi cittadini. Un approccio integrato e longitudinale alle statistiche sulle migrazioni e la cittadinanza14:30 -- Aula Convegni del Senato - Le Commissioni riunite Bilancio e Politiche UE di Senato e Camera svolgono l'audizione del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in merito alla Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita al primo semestre 2024- Regolamento BOT- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione finanziaria semestrale 2024- CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024- Appuntamento: Conference call, risultati al 31 marzo 2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria semestrale al 30.06.2024- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati finanziari alla Comunità Finanziaria indicativamente alle ore 17:40- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Approvazione Semestrale Consolidata al 30.06.2024- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024- CDA: Approvazione Bilancio Semestrale abbreviato e Relazione Intermedia sulla Gestione al 1° Semestre 2024- CDA: Preconsuntivo semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti alle h 16.00 - CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Bollettino Economico- Cassa Depositi e Prestiti - Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024- Immatricolazioni di luglio a cura del Ministero dei Trasporti11:00 -- Bilanci consuntivi degli enti previdenziali (Anno 2022); Censimento permanente 2021: caratteristiche delle abitazioni (Anno 2021)13:00 -- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali- Regolamento medio-lungo- CDA: Approvazione della semestrale 2024 e relativa conference call alle ore 16.00- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione Semestrale- CDA: Relazione Semestrale- Appuntamento: Conference Call - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024- CDA: Relazione Semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione Semestrale- CDA: Approvazione Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024 - Dopo la riunione del CDA seguirà la presentazione dei risultati economico finanziari agli analisti e alla comunità finanziaria- CDA: Risultati consolidati del II trimestre 2024- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30.06.2024- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati al 30 giugno 2024 alle h 14.30 - CDA: Relazione Semestrale- CDA: Relazione Semestrale- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call presentazione dei risultati, interverrà il CEO, Alberto Nagel- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione dei risultati 1H24 e conference call- Risultati di periodo- CDA: Relazione Semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024- Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodo- Appuntamento: Conference Call dei risultati finanziari del Primo Semestre 2024 alle ore 17.30 - CDA: Relazione Semestrale- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30.06.2024 - Presentazione dei risultati- Ita-coin; €-coin- Bilancio finanza pubblica della Francia10:00 -- Bilancio demografico mensile - Gennaio - Maggio 202411:00 -- Cerimonia di consegna del Ventaglio al Presidente della Camera dei deputati da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari - CDA: Approvazione relazione semestrale al 30 giugno 2024- CDA: Relazione Semestrale- CDA: Relazione Semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione Semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione Semestrale- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call e webcast con analisti - CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024- CDA: Relazione Semestrale- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale 2024 - A seguire conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati di periodo- CDA: Relazione Semestrale- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale- CDA: Preconsuntivo Semestrale- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive