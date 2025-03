Borse europee deboli, a Milano scende il comparto Auto

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. A pesare sul sentiment sono ancora ie le. Le tariffe sull'acciaio e sull'alluminio imposte dal Presidente americano sono entrate in vigore mercoledì e il Canada ha risposto con una contromisura del 25% su oltre 20 miliardi di dollari di beni statunitensi, mentre l'Unione europea ha dichiarato che imporrà contro-tariffe fino a 26 miliardi di euro di merci statunitensi a partire dal prossimo mese. Occhi puntati sulle discussioni preliminari delSul fronte macroeconomico, oggi inl'attenzione è sulladi gennaio. Neglisaranno resi noti, oltre alle consuete nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, anche idi febbraio. Ieri, è emerso che i dati sull'inflazione di febbraio sono scesi più del previsto, indicando che l'aumento di gennaio è stato probabilmente una tantum, offrendo rassicurazioni sia per la Fed che per i consumatori.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,088. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,49%. Seduta in frazionale ribasso per il(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,51%.Sulla parità lo, che rimane a quota +109 punti base, con ilche si posiziona al 3,96%.è stabile, riportando un moderato -0,16%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,41%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,07%.Sosta sulla parità la, con ilche si attesta a 38.244 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 40.483 punti. Senza direzione il(+0,07%); in frazionale calo il(-0,25%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,27%),(+2,21%),(+1,90%) e(+1,90%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,24%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,19%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,73%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,68%.di Milano,(+2,12%),(+1,57%),(+1,01%) e(+1,01%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,16%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,01%.scende del 2,36%. Calo deciso per, che segna un -2,31%.