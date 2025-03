Borse europee peggiorano dopo annuncio Trump su dazi Canada. Pesante Stellantis

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

ERG

Leonardo

A2A

Prysmian

Stellantis

Campari

Recordati

Moncler

Digital Value

Alerion Clean Power

Ascopiave

Lottomatica

Tinexta

Sanlorenzo

Piaggio

Reply

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, dopo le nuove dichiarazioni del presidente statunitense, che ha annunciato ile minacciato di aumentare in maniera sostanziale i dazi sulle auto provenienti sempre dal Canada a partire dal 2 di aprile. I salvano i titoli legati alla difesa in Europa nel giorno della riunione dell'Ecofin convocato per discutere sul tema della difesa e del progetto di riarmo europeo annunciato dalla presidente Ursula Von der Leyen.L'mostra un ottimo guadagno, con un progresso dello 0,63% a quota 1,09, al massimo dal giugno del 2024. L'continua gli scambi a 2.915,2 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,90%. Segno più per il(Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,87%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +108 punti base, con ilche si posiziona al 3,92%.scende dell'1,41%, calo deciso per, che segna un -1,28%, e sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,44%.Giornata nera per la, che affonda con una discesa dell'1,53%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che continua la giornata a 39.828 punti, in forte calo dell'1,53%. In discesa il(-0,87%); sulla stessa tendenza, negativo il(-1,32%).di Milano, troviamo(+1,73%),(+1,40%),(+1,18%) e(+0,80%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,78%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,78%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,14%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,81%.del FTSE MidCap,(+2,22%),(+1,93%),(+1,22%) e(+1,20%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,87%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,43 punti percentuali. Vendite su, che registra un ribasso del 3,83%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,78%.