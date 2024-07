Pearson, utile operativo in crescita nel primo semestre

Pearson

(Teleborsa) -, multinazionale britannica focalizzata sull'editoria e sui servizi educativi, ha chiuso il primo semestre del 2024 con una crescita dellesottostanti del 2%, escluse le attività OPM e Strategic Review; 1% in totale. L'è aumentato del 4% su base sottostante a 250 milioni di sterline. Anche ilè migliorato, in aumento di 77 milioni di sterline a 27 milioni di sterline (primo semestre 2023: -50 milioni di sterline) data la performance di cassa operativa e l'assenza di costi di riorganizzazione quest'anno."Da quando sono entrato in Pearson all'inizio dell'anno, ho condotto unain cui operiamo - ha commentato il- Questo processo non ha fatto altro che rafforzare la mia convinzione nel potenziale di Pearson e nel ruolo vitale che svolgiamo nell'aiutare le persone a realizzare la vita che immaginano attraverso l'apprendimento. I cambiamenti demografici significativi e i rapidi progressi nell'intelligenza artificiale saranno importanti motori di crescita nell'istruzione e nel lavoro nei prossimi anni, e questo gioca a favore dei punti di forza di Pearson come fornitore affidabile di servizi di apprendimento e valutazione"."La nostra buona performance strategica e finanziaria nella prima metà dell'anno, e prevediamo da allora in poi di continuare a fornire una crescita interessante con miglioramenti progressivi dei nostri margini insieme a una generazione di cassa costantemente forte", ha aggiunto.