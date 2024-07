Istat, PIL 2° trimestre cresce dello 0,2% in linea con attese

(Teleborsa) - L'economia italiana è cresciuta per il quarto trimestre consecutivo, registrando unrispetto al trimestre precedente. Questa continuità della fase di espansione congiunturale, seppure di lieve entità, si accompagna a un rafforzamento del b. Con questi risultati, laE' quanto emerge dall'ultimo rapporto dell', secondo cui il secondo trimestre del 2024 ha avuto due giornate lavorative in meno rispetto al trimestre precedente e una giornata lavorativa in più rispetto al secondo trimestre del 2023.Larisulta in rallentamento rispetto al +0,3% del trimestre precedente, ma, mentre su base, si registra una crescita più"L’attuale stima, di cui si sottolinea la natura provvisoria - spiega l'Istat - è dovuta allache fornisce, dal lato della produzione, un contributo positivo alla crescita del Pil, a fronte difatti registrare sia da parte del settore dell’, sia da parte dell’Dal lato degli impieghi si registra unal lordo delle scorte e un contributo negativo della componente estera netta"., vi è un contributo positivo della(al lordo delle scorte) e un apporto negativo della componente estera netta.