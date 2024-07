L'Oreal, utile semestrale sale a 3,65 miliardi di euro. Vendite +7,5%

L'Oreal

(Teleborsa) -, colosso francese della bellezza e dei cosmetici, ha chiuso iconpari a 22,12 miliardi di euro, in crescita del +7,5%. Su base comparabile, cioè sulla base di una struttura comparabile e di tassi di cambio identici, le vendite sono cresciute del +7,3%. L'impatto netto della variazione dell'area di consolidamento è stato del +2,5%. La crescita a cambi costanti è stata del +9,8%.L'è aumentato del +8,0% a 4.599,1 milioni di euro e ammonta al 20,8% delle vendite, in aumento di 10 punti base rispetto al primo semestre 2023. L'è aumentato del +8,8% a 3,65 miliardi di euro."Il nostro continuo forte slancio nei mercati emergenti, in Europa e nel Nord America ci ha permesso di più che compensare ile il confronto sfavorevole nel Travel Retail", ha commentato il"In un contesto che continua ad essere segnato da tensioni economiche e geopolitiche, rimaniamodella bellezza e fiduciosi che la nostra forza innovativa e la robustezza del nostro modello multipolare ci consentiranno di continuare a sovra-performare e di raggiungere un altro anno di crescita delle vendite e dei profitti", ha aggiunto.