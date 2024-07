Monnalisa, CFO SIM pone rating "under review" in attesa di piano finanziario

Monnalisa

(Teleborsa) - CFO SIM hasu, società specializzata in abbigliamento per bambini di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, in attesa di maggiori dettagli sul piano finanziario al quale sta lavorando il management, che dovrebbe essere presentato al mercato entro la fine di settembre.Gli analisti evidenziano che Monnalisa ha annunciato del primo semestre 2024 caratterizzate da un, principalmente a causa dei minori volumi in diversi paesi, come Russia e Ucraina a causa del conflitto, Stati Uniti e Cina come conseguenza del calo dei consumi di beni di lusso.Inoltre, il management ha sottolineato che il gruppo sta attraversando una, in particolare per quanto riguarda i suoi obblighi a breve termine, e sta attualmente discutendo con banche e fornitori per preservare la propria stabilità finanziaria. Inoltre, sta lavorando a una riorganizzazione aziendale e a un piano di riduzione dei costi volto a ottenere stabilità finanziaria a medio termine e ripristinare l'attività nel suo complesso.