Neosperience, CFO SIM abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - CFO SIM ha abbassato aper azione (dai precedenti 2,30 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della Digital Customer Experience, confermando la" sul titolo visto l'upside potenziale del 67%.Gli analisti evidenziano che, nel periodo 2024-25, leindicate dal nuovo piano industriale sono, in media,del 22,4% e del 33,6% rispetto alle precedenti, con un impatto significativo sulla marginalità. A differenza del precedente piano, gli obiettivi NFP non sono stati resi noti, sebbene il management sia fiducioso di raggiungere una posizione di cassa netta entro il 2028."Gli obiettivi organici aggiornati fissano unsia in termini di fatturato, previsto in crescita di oltre il 20% su base annua fino al 2028, sia di redditività - si legge nella ricerca - L'attenzione è rivolta alla crescita organica, tenendo d'occhio i potenziali add-on e la penetrazione in nuovi mercati strategici".