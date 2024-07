Relatech, ricavi primo semestre in lieve calo a 47 milioni di euro

Relatech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore della digital transformation delle imprese, ha chiuso ilconpari a 47 milioni di euro, in linea rispetto a 48 milioni realizzati al 30 giugno 2023. La quota di ricavi ricorrenti si attesta a 19 milioni, in crescita del 7% rispetto, ed è pari al 42% dei Ricavi dalle Vendite consolidati. I ricavi verso l'estero sono pari a 12 milioni, in linea rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, pari al 27% del totale.Laal 30 giugno 2024 è pari a circa 23 milioni di euro, rispetto a una Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2024 pari a 19 milioni."I risultati pubblicati oggi testimoniano la completezza e la flessibilità della nostra offerta end-to-end, che integra tecnologie innovative come l'Intelligenza Artificiale, la Cybersecurity, l'IoT e il Cloud. Questo ci consente di consolidare il nostro posizionamento e rispondere prontamente a un mercato in continua evoluzione", ha commentato l'Il CdA ha: un accordo vincolante per l'acquisizione anticipata del residuo 20% del capitale sociale di BTO; un accordo vincolante per l'acquisizione anticipata del residuo 49% del capitale sociale di Venticento.