Toscana Aeroporti, utile primo semestre balza a 5,6 milioni di euro

Toscana Aeroporti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa, ha chiuso ilconpari a 53,6 milioni di euro, in crescita del +5,8% rispetto allo stesso periodo del 2023 (50,7 milioni di euro). L'ha segnato un record per il Gruppo, raggiungendo i 17,1 milioni di euro, in crescita del 33,7% rispetto ai 12,8 milioni di euro del primo semestre 2023. L'EBITDA margin è salito al 31,9%, con un aumento di 6,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ilè stato di 5,6 milioni di euro, con un incremento del +257,7% rispetto ai 1,6 milioni di euro del 30 giugno 2023.Nel primo semestre del 2024, ilha superato per la prima volta la soglia dei 4 milioni di viaggiatori. Con un totale di 4,1 milioni di passeggeri, si è registrata una crescita del 14,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo incremento è stato supportato sia dall'aumento dei movimenti dei voli commerciali (+11,2%) sia dal miglioramento del fattore di riempimento dei voli, che ha raggiunto l'84,5%, con un incremento di 1,1 punti percentuali.L'ha stabilito un nuovo record di traffico in ogni mese del primo semestre 2024, totalizzando oltre 1,6 milioni di passeggeri, in crescita del 21,9% rispetto al primo semestre del 2023. L', con circa 2,5 milioni di passeggeri, ha anch'esso raggiunto il massimo storico del primo semestre dell'anno, segnando un incremento del 9,5% rispetto allo stesso periodo del 2023.