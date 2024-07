BCP lavora a rafforzamento patrimoniale. Utile 1° semestre di 4 milioni

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon undi 4 milioni di euro, rispetto alla perdita di 874 mila euro dello stesso periodo del 2023. Rispetto a fine 2023, la raccolta diretta si mantiene stabile a 2,54 miliardi di euro, mentre la raccolta indiretta cresce del 6,7%, grazie prevalentemente a quella amministrata, portandosi a 881 milioni di euro. I prestiti netti alla clientela si attestano a 1,68 miliardi di euro (segnando un -2,4% rispetto ai 1,72 miliardi di fine 2023). Gli interessi attivi e i proventi assimilati sono pari a 61 milioni di euro, in crescita rispetto ai circa 51 milioni dello stesso periodo del 2023 (+19,6%), trainati principalmente dalla favorevole dinamica dei tassi.L'indicatoreche si attesta al 8,75% rispetto al 9,08% di fine 2023 e l'NPL ratio netto pari al 5,68% rispetto al 5,96% di fine 2023. L'complessivo dei crediti deteriorati fa registrare un aumento di 57 punti base, attestandosi al 37,78% contro il 37,21% di fine 2023. Le rettifiche nette su crediti si attestano a 4,7 milioni, con un costo del rischio di credito annualizzato dello 0,55%, in miglioramento rispetto all'1,86% di dicembre 2023.Gli indicatori di solidità patrimoniale, TIER 1 capital ratio e Total Capital Ratio si attestano al 13,73%, senza computare l'utile di periodo, migliorando di 242 punti base rispetto all'11,31% registrato a fine 2023, principalmente per l'attività di derisking sul portafoglio titoli di proprietà. Tali indicatori risultano in linea con il requisito minimo vincolante attualmente fissato da Banca d'Italia (13,65%).Il Consiglio di Amministrazione ha definito e approvato le nuove linee guida del Piano Industriale relativo al periodo 2025-2028, che si pone obiettivi di sviluppo per dare nuovo slancio al progetto dell'istituto. Il Piano Industriale complessivo, sostenuto da un, sarà specificamente definito entro la fine del quarto trimestre 2024 e traccerà un percorso di crescita ed espansione che porterà ad avere più robuste basi patrimoniali, volte anche ad assolvere i nuovi requisiti imposti dalla disciplina prudenziale (i.e, systemic risk buffer), oltre che una più efficiente allocazione del capitale."I risultati semestrali approvati dal CdA dimostrano l'della Banca - ha dichiarato il presidente Mauro Ascione - In collaborazione con i Commissari in temporaneo affiancamento, Francesco Fioretto e Dino Donato Abate , abbiamo chiuso il semestre in utile, consentendo al tempo stesso la risalita dei coefficienti patrimoniali".