Cellularline, nuovi finanziamenti da BNL e Unicredit per 35 milioni di euro

Cellularline

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli accessori per smartphone e tablet, ha stipulato uncon Banca Nazionale del Lavoro e Unicredit per un totale complessivo diNell'ambito dell'operazione,rappresentano una riqualificazione delle fonti finanziarie a medio-lungo termine preesistenti, che consentirà alla società di ottenere un allungamento delle scadenze dell'indebitamento finanziario di 2 anni. Il nuovo accordo prevede, inoltre, una linea difinalizzata a sostenere la strategia di crescita per linee interne ed esterne."Il nuovo accordo di finanziamento consente il riequilibrio tra le fonti a breve e quelle a medio-lungo termine e una complessiva riduzione del costo di queste ultime - ha commentato il- Complessivamente riteniamo che il nuovo finanziamento soddisfi pienamente i nostri fabbisogni finanziari e ci consenta una significativa autonomia nel prossimo futuro, tenuto anche conto della capacità di generazione di cassa del Gruppo".