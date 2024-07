Debutta UCapital Sharks, la piattaforma globale che connette investitori, start-up e aziende

(Teleborsa) - L’obiettivo: crearetraÈ da questi giorni onlinela piattaforma-ecosistema digitale che permette alle aziende emergenti di presentare le loro idee e cercare capitali, mentre gli investitori hanno l'opportunità di scoprire e finanziare progetti importanti. A firmare l’iniziativa è, ecosistema fintech globale attivo nei settori finanza, tecnologia e media (uffici a Londra, Milano, Parigi e New York). Il portale prevede un accesso freemium (una combinazione di servizi gratuiti e a pagamento).La nuova piattaforma si rivolge ad aziende, investitori e advisor. Sul fronte delle aziende si va dalle start-up alle aziende in cerca di capitali, a quelle in fase di IPO fino a quelle in vendita, tutte le quali trovano un ambiente fertile per. Il portale offre strumenti avanzati per la creazione di presentazioni efficaci (investor roadshow) e l'accesso a un database globale di investitori, interagendo direttamente con potenziali partner finanziari. È inoltre possibile adire a una serie di servizi quali valutazioni aziendali, equity research, business plan e press release. Sul fronte degli investitori si passa dai, dai family office alle società d’investimento ai business angels. Tutti questi soggetti possono esplorare diverse opportunità di investimento e tramite la firma di un NDA accedere ai roadshow e a tutte le informazioni societarie.La piattaforma, che non offre alcun tipo di servizio finanziario, ma esclusivamente servizi fintech che consentono alle aziende di connettersi con potenziali investitori, è stata pensata anche per essere il miglior strumento adatto agli advisor, che avranno infatti la possibilità di utilizzare il portale per gestire i propri clienti sfruttando l’ecosistema UCapital per intercettare potenziali investitori ed essere competitivi con i più grandi advisor internazionali.- afferma– rappresenta un punto di svolta per l'ecosistema delle startup e degli investimenti. La nuova piattaforma non solo democratizza l'accesso ai capitali, ma promuove anche la crescita delle idee innovative in tutto il mondo. Gli investitori possono scoprire opportunità uniche e le startup possono trovare i fondi necessari per scalare le loro attività, contribuendo così alla crescita economica globale. UCapital Sharks èalla strategia del nostro Gruppo, che mira a modernizzare e rendere più accessibili i mercati finanziari globali. Insieme ad altre offerte come UCapital Market Intelligence, UCapital Asset Management e UCapital Academy, UCapital Sharks crea un ecosistema completo che supporta i bisogni di aziende e investitori a tutti i livelli".