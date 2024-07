ELES, i ricavi salgono a 15,3 milioni di euro nel primo semestre

ELES

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, ha chiuso ildel 2024 conpari a 15,3 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto ai 14,6 milioni di euro del 30 giugno 2023. Permane forte l'incidenza dell'export, pari al 45% dei Ricavi delle Vendite Consolidati.I ricavi della(Aerospace & Defense) ammontano a circa 5,2 milioni di euro, rispetto ai 4,4 milioni di euro del periodo precedente, in crescita del 18%, e rappresentano il 34% dei ricavi totali. I ricavi dellasono pari a circa 10,1 milioni di euro, in linea rispetto al periodo precedente, in controtendenza rispetto al settore di riferimento."Siamodei risultati conseguiti dal Gruppo nel primo semestre 2024 che confermano l'ampiezza e la resilienza dell'offerta - ha commentato l'- Il mercato dei semiconduttori sta vivendo una fase di significativo aggiustamento con una domanda in contrazione da inizio 2023. In tale contesto di mercato, il Gruppo è stato in grado di crescere in maniera significativa facendo leva sulla forte domanda ti testing legata al mondo dell'Artificial Intellingence e dell'High Performance Computing che ha controbilanciato la contrazione nell'end market automotive. L'end-market Aerospace & Defense che gode di un contesto di mercato più favorevole è cresciuto del 18% rispetto allo scorso anno"."Ci tengo comunque a sottolineare chegrazie all'apertura di nuovi mercati, all'acquisizione di nuovi clienti e agli ordini significativi che confermano il posizionamento del Gruppo come punto di riferimento nelle applicazioni mission critical nel mercato dei semiconduttori e dell'Aerospace & Defense - ha aggiunto - Al fine di supportare tale processo di crescita siamo inoltre attivi nel rafforzamento della struttura manageriale avendo selezionato le migliori risorse presenti sul mercato".