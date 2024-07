Spindox, ricavi e margini crescono a doppia cifra nel primo semestre

Spindox

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology, ha registrato unconsolidato per idel 2024 pari a 56,5 milioni di euro, in crescita del 14,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.L'normalizzato consolidato ammonta a 4,7 milioni di euro, in crescita del 29,5% rispetto al 30 giugno 2023, con una marginalità pari al 8,4% del valore della produzione (7,4% nel 1H 2023). La società ha sostenuto oneri straordinari pari a 0,4 milioni, interamente costituiti da interventi per l'incentivazione all'esodo di figure dirigenziali, che non sono state né verranno sostituite, nonché dai costi legali sostenuti per il loro completamento. Dedotti tali oneri straordinari, L'EBITDA consolidato ammonta a 4,3 milioni di euro.L'consolidato al 30 giugno 2024 risulta pari a 2,4 milioni di euro, rispetto a un valore al 31 dicembre 2023 pari a 2,9 milioni. La variazione positiva di 0,5 milioni è principalmente riconducibile al positivo riflesso finanziario dei margini economici generati dall'attività operativa."Anche nel secondo trimestre del 2024 i risultati della società parlano di crescita - ha commentatodi Spindox - Bene i ricavi, in tutti i settori merceologici sui quali abbiamo scelto di puntare. Ancora meglio la marginalità operativa, che migliora in misura decisa (+29,5%) rispetto allo stesso periodo del 2023. È la conferma della bontà del percorso che abbiamo intrapreso all'inizio dell'anno, volto a generare più valore nel medio periodo".