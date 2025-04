Kering, vendite giù a doppia cifra nel 1°trimestre ma era atteso

Kering

(Teleborsa) -. I ricavi si sono attestati ad appena 3,88 miliardi di euro, registrando unrispetto all'anno precedente, soprattutto a causa della frenata diLa big francese del lusso, che a in portafogli diverse case di moda italiane, come(-2%), e big del lusso come(-8%), conferma un andamento degli affari molto negativo, a causa soprattutto della frenata degli affari nell'area Asia-Pacifico.Kering avevaed i dati erano pressoché attesi. "Come previsto, Kering ha dovuto affrontare un inizio d'anno difficile. In questo contesto, siamo pienamente concentrati sull'attuazione dei nostri piani per raggiungere i nostri obiettivi strategici e finanziari e rafforzare il posizionamento delle nostre Maison in tutti i mercati. Stiamo rafforzando la nostra vigilanza per resistere alle difficoltà macroeconomiche che il nostro settore si trova ad affrontare e sono convinto che usciremo più forti dalla situazione attuale", ha dichiarato il Ceo